Ataque contra van de penitenciária deixa 2 mortos na França

Operação policial tenta localizar os agressores e um detento que conseguiu fugir. Dois agentes penitenciários morreram e outros três ficaram feridos na emboscada.Pelo menos dois agentes penitenciários franceses foram mortos a tiros e outros três ficaram feridos em uma emboscada contra uma van do serviço penitenciário nesta terça-feira (14/05), informou a polícia francesa. Os agressores e um detento que estava sendo transportado na van fugiram. O ataque ocorreu na rodovia A154, na região da Normandia, no norte da França. O veículo transportava o detento de volta para a prisão de Val de Reuil após uma audiência judicial em Rouen, segundo a emissora francesa BFMTV. O detento é Mohamed Amra, de 30 anos, condenado por assalto e suspeito de sequestro seguido de morte, segundo a Promotoria francesa. Uma fonte da polícia relatou à agência Reuters, sob anonimato, que Amra é um traficante de drogas membro de uma gangue atuante em Marseille – a Reuters não conseguiu contactar imediatamente o advogado de Amra. O país deflagrou uma grande operação para encontrar os fugitivos, segundo o ministro do Interior, Gerald Darmanin. "Todos os meios estão sendo usados para encontrar esses criminosos. Sob minhas instruções, centenas de policiais e gendarmes foram mobilizados", disse Darmanin no X, antigo Twitter. O ministro da Justiça, Eric Dupond-Moretti, disse que dois dos agentes penitenciários feridos estavam em estado crítico. "Absolutamente tudo será feito para encontrar os autores desse crime desprezível", disse o ministro à emissora BFMTV. "Essas são pessoas para as quais a vida não significa nada. Elas serão presas, julgadas e punidas de acordo com o crime que cometeram." O presidente Emmanuel Macron prometeu que tudo seria feito para encontrar os responsáveis pela emboscada. bl (AFP, Reuters)