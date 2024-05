Zverev vence Fritz e vai às semifinais do Masters 1000 de Roma

O tenista alemão Alexander Zverev (5º do ranking mundial), vencedor em 2017 e finalista em 2018 do Masters 1000 de Roma, se classificou para as semifinais do torneio ao vencer o americano Taylor Fritz (13º) com parciais de 6-4 e 6-3 nesta quarta-feira (15).

Zverev disputará a vaga na final contra o chileno Alejandro Tabilo (32º), que eliminou o chinês Zhizhen Zhang (56º).

Contra Fritz, o alemão ex-número 2 do mundo conseguiu a única quebra do primeiro set logo no início. Soberano em seu serviço, ele manteve este break antecipado até o final de um primeiro set que acabou vencendo por 6-4.