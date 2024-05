Um encontro entre o cineasta cambojano Rithy Panh e Pol Pot em Cannes

Em seu país natal, o Camboja, enquanto ele próprio estava preso em um campo de reeducação Khmer, ninguém de fora sabia o que estava acontecendo. Agora, o excesso de informação anula o sentido crítico da opinião pública.

"Fomos de um extremo ao outro", explicou nesta quarta-feira (15) em Cannes, durante uma entrevista à AFP.

"A posição ideológica era mais forte que o humanismo. Eles não queriam ver o que estava acontecendo, porque estávamos glorificando uma revolução", relembra.

O resultado foi um dos piores genocídios do século XX. Agora "estamos um pouco confusos com a velocidade das redes sociais", acrescenta.

Panh ganhou o prêmio Un Certain Regard em 2013 em Cannes com "L'image manquante", e há dois anos o Urso de Ouro de melhor contribuição artística por "Everything will be ok", uma versão do genocídio através de uma animação com figuras de plasticina, um recurso que volta a utilizar para descrever os piores excessos do regime cambojano.

No momento em que a câmera deve mostrar cenas de tortura, ou de massacre em uma aldeia, as animações retornam à tela.