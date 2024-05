UE pede à Geórgia que retire sua lei sobre 'influência estrangeira'

A União Europeia alertou nesta quarta-feira ao governo da Geórgia que a adoção da polêmica lei sobre "influência estrangeira" terá um impacto negativo na pretensão desse país de somar-se ao bloco um dia.

"A adoção desta lei impacta negativamente no processo da Geórgia em seu caminho para a UE", por isso "instamos as autoridades georgianas a retirar a lei", apontou o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, em nota.

O Parlamento georgiano aprovou nesta terça-feira um texto que determina que as ONGs e associações de imprensa que recebem mais de 20% do seu financiamento do exterior sejam registradas como entidades que atendem a "interesses de uma potência estrangeira".