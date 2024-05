Repórteres Sem Fronteiras lança Svoboda News, um canal de notícias em russo

A organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras (RSF) anunciou nesta quarta-feira (15) o lançamento de um canal de notícias em russo, o Svoboda News, como parte de seu pacote de satélites lançado em março para "combater a censura e a propaganda" na Rússia.

"Com o objetivo de fornecer informações independentes e confiáveis em russo para audiências em todo o mundo diariamente", o novo canal oferecerá conteúdo do veículo de notícias investigativo russo The Insider, de acordo com um comunicado da ONG.

Outras colaborações com "mídia e jornalistas renomados" alimentarão o canal, que expande o pacote de satélite Svoboda ("liberdade" em russo) lançado pela RSF no Parlamento Europeu em março.