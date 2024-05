Putin elogia o 'desejo genuíno' da China de resolver a guerra na Ucrânia

Na véspera de sua visita de dois dias a China, o presidente russo Vladimir Putin disse em uma entrevista à mídia estatal chinesa que recebeu com satisfação o "desejo genuíno" de Pequim de ajudar a resolver a crise na Ucrânia.

O líder russo chega a Pequim na quinta-feira (16) para se encontrar com o líder chinês Xi Jinping, a quem chamou de "querido amigo", e buscar maior apoio chinês para a economia russa, concentrada no esforço de guerra na Ucrânia.

A viagem, que também inclui a cidade de Harbin, no nordeste do país, é a primeira de Putin desde sua reeleição em março e a segunda à China em apenas seis meses. "Elogiamos os métodos da China para resolver a crise na Ucrânia", disse Putin à agência de notícias chinesa Xinhua em uma entrevista em Moscou, que também foi publicada em inglês no site do Kremlin.