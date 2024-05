Primeiro-ministro da Eslováquia está em estado crítico após tentativa de assassinato

O premier foi levado de helicóptero do local do ataque e transferido às pressas para o hospital da cidade de Banska Bystrica, onde foi submetido a cirurgia. "Acredito que ele vá sobreviver", disse à rede britânica BBC o vice-premier da Eslováquia, Tomas Taraba, informando que a intervenção correu bem. "Neste momento, ele não corre risco de vida."

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, está em estado crítico após ter sido baleado nesta quarta-feira (15), no que o governo do país da Europa Central chamou de ataque político.

A diretora do hospital local, Marta Eckhardtova, informou que o primeiro-ministro foi transferido do centro e tratado na unidade de cirurgia vascular, embora sem descrever seus ferimentos.

Fico, líder populista acusado de ser próximo do Kremlin, levou vários tiros, segundo mensagem publicada em sua página oficial no Facebook.

A presidente da Eslováquia, Zuzana Caputova, anunciou a prisão do agressor. "Estou chocada, todos nós estamos chocados com o ataque terrível e hediondo." Imagens obtidas pela AFPTV mostravam um homem de calça jeans algemado no chão.

De acordo com a mídia local, o suspeito do ataque é um escritor de 71 anos. "Não tenho ideia do que meu pai estava pensando, o que ele estava planejando ou por quê", disse o filho do suspeito ao site de notícias eslovaco aktuality.sk.

- Condenações ao ataque -

O presidente eleito da Eslováquia, Peter Pellegrini, disse ter ficado "horrorizado" ao saber do ataque contra seu aliado. "Uma tentativa de assassinato contra um dos mais altos detentores de cargos constitucionais é uma ameaça sem precedentes à democracia eslovaca", acrescentou, na rede social X.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, também condenou veemente "o ataque vil". "Esses atos de violência não cabem em nossa sociedade e violam a democracia, nosso bem comum mais precioso", afirmou.

"A Espanha está ao lado de Robert Fico, de sua família e do povo eslovaco neste momento extremamente difícil. Nada pode justificar a violência", escreveu o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, no X, dizendo que estava "horrorizado e indignado".

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse que estava "chocado com essas notícias terríveis", e o presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, pediu uma "investigação completa".

"Robert, meus pensamentos estão com você neste momento tão difícil", disse o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk.