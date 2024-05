Portugal descarta pagar indenizações por passado colonialista

"Mas quando for justo pedir desculpas, o faremos [...] como no caso do massacre de Wiriyamu" em Moçambique, onde cerca de 400 civis foram mortos em 1972 durante a guerra de independência, acrescentou.

A questão de eventuais reparações coloniais foi mencionada no final de abril pelo presidente conservador Marcelo Rebelo de Sousa, dias antes do 50º aniversário da Revolução dos Cravos, que instaurou a democracia em Portugal, encerrou 13 anos de guerras coloniais e abriu o caminho para a independência de ex-colônias como Angola e Moçambique.

As declarações do chefe de Estado causaram reações, especialmente do partido de extrema-direita Chega, que apresentou no parlamento uma proposta para acusar Rebelo de Sousa de traição.

