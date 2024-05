UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Após avanço russo, Exército ucraniano recua no norte do país

Dezenas de milhares de civis continuam fugindo nesta quarta-feira (15) da cidade de Rafah, sul da Faixa de Gaza, bombardeada por Israel e ameaçada por uma grande ofensiva terrestre, no dia em que os palestinos recordam a "Nakba", a "Catástrofe" que representou para eles a criação do Estado de Israel em 1948

Após avanço russo, Exército ucraniano recua no norte do país

-- ESLOVÁQUIA POLÍTICA

BRATISLAVA:

Primeiro-ministro da Eslováquia está em condição crítica após ser baleado

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, está em condição crítica e sua vida corre perigo, após receber "vários disparos" informou nesta quarta-feira(15) o governo, após uma reunião de gabinete, informaram fontes oficiais, um ataque condenado veementemente pela comunidade internacional.

-- EUA ELEIÇÕES

WASHINGTON:

Biden e Trump se declaram preparados para debates eleitorais

O presidente dos EUA, Joe Biden, e o rival democrata Donald Trump realizarão dois debates eleitorais em sua corrida pela Casa Branca, o primeiro deles em 27 de junho.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Governo Biden impõe bateria de sanções contra a Nicarágua

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (15) uma bateria de sanções contra "a repressão" do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, a quem acusa de manipular o setor do ouro e de ganhar dinheiro com a migração.

CIDADE DO PANAMÁ:

Número de crianças migrantes que cruzou a selva panamenha em direção aos EUA disparou em 2024

Mais de 30 mil crianças migrantes cruzaram a inóspita selva de Darién, no Panamá, a caminho dos Estados Unidos, nos primeiros quatro meses de 2024, um aumento de 40% em comparação com o mesmo período do ano passado, informou o Unicef nesta quarta-feira (15)).

BOGOTÁ:

Plantar árvores, pena inédita para criminosos de guerra na Colômbia

Sentado em banquinho de tecido camuflado, o general reformado Henry Torres faz uma pausa na jardinagem. Plantar árvores faz parte de sua pena pelos 303 homicídios cometidos por militares sob seu comando na Colômbia.

-- EUROPA

HAIA:

Líder de extrema direita Wilders anuncia acordo para formar governo nos Países Baixos

Quase seis meses após sua vitória eleitoral nos Países Baixos, o líder de extrema direita Geert Wilders anunciou nesta quarta-feira (15) que um acordo foi alcançado para a formação de um governo de coalizão.

NOUMEA:

França declara estado de emergência no território da Nova Caledônia após distúrbios

O presidente da França, Emmanuel Macron, decidiu nesta quarta-feira (15) declarar estado de emergência no território francês da Nova Caledônia, onde os distúrbios contra uma reforma do censo eleitoral deixaram três mortos e centenas de feridos desde segunda-feira.

PARIS:

França faz grande operação para capturar fugitivo após ataque que deixou dois mortos

As forças de segurança francesas buscam nesta quarta-feira (15) o homem que fugiu após um violento ataque na véspera a um veículo penitenciário, que resultou na morte de dois agentes e chocou o país.

-- ÁFRICA

JOHANNESBURGO:

Crime organizado espalha terror nas minas ilegais da África do Sul

Nunca "sabemos quando seremos atingidas por uma bala perdida ou estupradas", diz a jovem sul-africana Lutho Makheyi sobre o subúrbio onde mora, no oeste de Johanesburgo, que é assolado por grupos criminosos que controlam a mineração ilegal.

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

UE corta levemente sua projeção de inflação para este ano na Zona do Euro

A União Europeia reduziu ligeiramente, nesta quarta-feira (15), sua previsão de inflação para a zona do euro neste ano, para 2,5%, e manteve inalterada sua previsão para a trajetória do PIB, mas alertou sobre os "elevados riscos geopolíticos" para o bloco.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CANNES:

Começa mostra oficial de Cannes

Os filmes da mostra competitiva do Festival de Cannes começam a ser exibidos nesta quarta-feira (15), com as mulheres como destaque.

CANNES:

A realidade virtual pede passagem em Cannes

Da história da super-heroína que ajuda uma adolescente no período menstrual à visita de um homem a uma sauna gay: estes são algumas produções em realidade virtual na primeira competição de obras imersivas em Cannes.

AMSTERDÃ:

História indígena da colonização de Nova York entra em exposição em Amsterdã

"Manahahtáanung ou Nova Amsterdã?" Uma exposição nesta semana traz à tona a história desconhecida dos Países Baixos e dos ameríndios, vítimas há 400 anos da conquista holandesa do que mais tarde se tornaria Nova York.

PARIS:

Minecraft, o jogo global que conecta estudantes, ativistas e empresários

Desde o lançamento há 15 anos, na Suécia, o jogo Minecraft tornou-se um fenômeno global, usado por todo tipo de jogadores para fins educacionais, arquitetônicos, sociais e artísticos - que vão além do simples passatempo.

BARCELONA:

O intelectual e ex-político canadiano Michael Ignatieff, Prémio Princesa das Astúrias das Ciências Sociais

O intelectual e ex-político canadiano Michael Ignatieff, proeminente estudioso do nacionalismo, da liberdade e da defesa dos direitos humanos, foi esta quarta-feira reconhecido com o Prêmio Princesa das Astúrias 2024 para as Ciências Sociais.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento da Copa Libertadores

Acompanhamento dos campeonatos europeus

-- TÊNIS

Acompanhamento do Masters 1000 de Roma

