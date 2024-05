Paris 2024 abre plataforma de acesso e revenda de ingressos para Jogos Olímpicos

No aplicativo também será possível revender os ingressos a preço de compra, com 5% de custos de gestão para o vendedor e de 10% para o comprador.

Ainda estão disponíveis muitos ingressos para o torneio de futebol, mas mais de 8,27 milhões das cerca de 10 milhões de entradas à venda já foram adquiridas, informou o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (COJO).

Uma primeira cota de 250 mil ingressos foi colocada à venda 100 dias antes do início das competições, no dia 17 de abril. Os bilhetes possuem um código QR que "não aparecerá imediatamente, para impedir a falsificação", explicou Michael Aloisio, diretor-geral delegado do COJO, antes do lançamento do aplicativo.