Milhares de palestinos fogem de Rafah diante da ameaça de ofensiva terrestre israelense

Durante a "Nakba", cerca de 760 mil palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas, segundo dados da ONU, para se refugiarem em países vizinhos ou no que viriam a ser a Cisjordânia e a Faixa de Gaza.

O anúncio coincide com o dia em que os palestinos relembram a "Nakba", a "Catástrofe", que a criação do Estado de Israel significou para eles em 1948.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, garantiu, nesta quarta-feira (15), que uma "catástrofe humanitária" foi evitada em Rafah e afirmou que 500.000 pessoas foram evacuadas desta cidade do sul da Faixa de Gaza, bombardeada por Israel e ameaçada com uma grande ofensiva terrestre.

Netanyahu prometeu destruir o Hamas após o ataque de 7 de outubro a Israel e está decidido a lançar uma grande operação em Rafah, onde afirma que estão entrincheirados os últimos batalhões do movimento islamista.

Neste último território, sitiado e devastado pela guerra entre Israel e Hamas, a população civil, várias vezes deslocada desde o início do conflito, voltou às estradas tentando encontrar refúgio, embora a ONU diga que "não há lugar seguro em Gaza".

Para alcançar o objetivo, Netanyahu está determinado a lançar uma grande operação em Rafah, cidade no extremo sul do território onde vivem centenas de milhares de palestinos em zonas superlotadas, a grande maioria deslocados, onde estariam, segundo o primeiro-ministro israelense, os últimos batalhões do Hamas.

Esta invasão preocupa a comunidade internacional, a começar pelos Estados Unidos, principal aliado de Israel, por suas consequências para a população civil.

- "Desacordo" sobre Rafah -

Netanyahu acredita que Israel evitou "uma catástrofe humanitária" na cidade.

"Por enquanto, quase meio milhão de pessoas evacuaram a zona de combate de Rafah. A catástrofe humanitária de que se fala não ocorreu e não ocorrerá", disse ele em um comunicado.

O Exército ordenou que os civis abandonassem os setores orientais de Rafah em 6 de maio.

Netanyahu também pressionou o Egito nesta quarta-feira para reabrir a passagem de fronteira de Rafah, sugerindo que o Cairo estava mantendo a população de Gaza "refém" ao não trabalhar com Israel na entrada de ajuda fundamental.