Inflação IPC reduz nos EUA para 3,4% em abril

A inflação reduziu ligeiramente nos Estados Unidos em abril, segundo dados do oficiais publicados nesta quarta-feira (15), marcando sua primeira queda anual desde janeiro e dando fôlego ao governo Joe Biden com vistas às eleições de novembro.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) - ao qual as aposentadorias e pensões estão indexadas - ficou em 3,4% para 12 meses em abril, uma queda de 0,1 ponto percentual em relação a março, informou o Departamento do Trabalho em um comunicado.

Esse número está de acordo com a média das previsões dos economistas pesquisados pela Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal, dois veículos especializados no tema.