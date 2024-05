Grupo City terá que reduzir participação no Girona para que clube possa ir à Champions

O City Group Football (CGF), empresa matriz do Manchester City, terá que reduzir sua participação no capital do Girona para que o clube catalão possa disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, segundo a Uefa.

Desde 2017, o CGF é proprietário de 47% do Girona, que após uma grande campanha no Campeonato Espanhol conseguiu se classificar para a Champions pela primeira vez em sua história.

Na terça-feira (14), o departamento de controle financeiro da Uefa (CFCB) enviou uma carta às partes interessadas com as mudanças no regulamento de multipropriedade sobre a participação em competições continentais.