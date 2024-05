Estado de emergência no território francês da Nova Caledônia após 4 mortes em distúrbios

O regime de exceção, estabelecido pela França em oito ocasiões desde a sua criação, em 1955, entra em vigor às 5h de quinta-feira no horário local (15h de Brasília nesta quarta-feira), neste território colonizado por franceses em meados do século XIX.

A "violência é intolerável e será objeto de uma resposta incansável para garantir a restauração da ordem", afirmou ao Palácio do Eliseu, ao anunciar a decisão do presidente Emmanuel Macron.

Paris declarou estado de emergência, nesta quarta-feira (15), no território francês da Nova Caledônia, onde tumultos contra uma reforma do censo eleitoral deixaram quatro mortos, incluindo um gendarme, e centenas de feridos.

Os independentistas consideram que a expansão do censo eleitoral, permitindo que aqueles que se estabeleceram mais recentemente votem, levará à redução da influência proporcional do povo Kanak, os habitantes originais, que têm amplos poderes transferidos por Paris, nas instituições locais.

Atualmente, apenas os eleitores recenseados em 1998 e seus descendentes podem participar nas eleições regionais deste arquipélago do Oceano Pacífico com 270 mil habitantes.

"O Estado terá maiores poderes para manter a ordem" e poderá "impor proibições de trânsito, prisões domiciliárias e buscas", disse a porta-voz do governo, Prisca Thévenot. Os protestos começaram na segunda-feira, quando a Assembleia Nacional, a Câmara dos deputados francesa, começou a debater a reforma do censo eleitoral.

Depois de uma primeira noite de graves distúrbios na segunda-feira, com incêndios criminosos, saques e disparos contra a polícia, as autoridades do território impuseram em vão um toque de recolher obrigatório, proibiram reuniões públicas e fecharam escolas e o aeroporto principal.

No entanto, "graves problemas de ordem pública" continuaram na noite de terça-feira com "incêndios e saques a empresas, infraestruturas e estabelecimentos públicos", admitiu o Alto Comissário - representante do Estado francês - Louis Le Franc.

"Deixo vocês imaginarem o que aconteceria se as milícias começassem a atirar em pessoas armadas", alertou.

As autoridades francesas indicaram que quatro pessoas morreram, incluindo um policial de 22 anos que foi baleado, e que há "centenas" de feridos, incluindo "cem" agentes das forças de segurança.

- "Solução política global" -

Os protestos contra a reforma não impediram o procedimento parlamentar em Paris. Na madrugada desta quarta-feira, os deputados aprovaram o texto, como já tinham feito os senadores em abril.

Mas, por se tratar de uma reforma constitucional, também deverá ser submetida à votação conjunta das duas câmaras e obter mais de 60% de apoio para ser aprovada definitivamente. Macron disse que convocaria esta sessão "antes do final de junho", a menos que os apoiadores da independência da Nova Caledônia e os favoráveis à permanência da França aprovem uma reforma alternativa.