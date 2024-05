Dois mortos e centenas de feridos em distúrbios no território francês da Nova Caledônia

Duas pessoas morreram e centenas ficaram feridas no território francês da Nova Caledônia, cenário de distúrbios desde segunda-feira, provocados pelos protestos dos independentistas contra uma reforma do censo eleitoral, anunciaram nesta quarta-feira (15) as autoridades locais.

Após a segunda noite de distúrbios, o gabinete do Alto Comissário - representante do Estado francês - Louis le Franc anunciou que duas pessoas morreram, sem informar as circunstâncias dos óbitos.

Centenas de pessoas ficaram feridas, incluindo vários policiais e agentes das forças de segurança, afirmou o ministro do Interior da França, Gérald Darmanin.