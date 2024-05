Comunicado do Business Wire :Worldcoin Foundation

Worldcoin Foundation Launches, Open Sources "Perfect Secrecy" SMPC System to Help Organizations Strengthen Biometric Data Security Protections (Graphic: Business Wire)

Enquanto isso, uma pesquisa do Professor Stuart Madnick do MIT indica um aumento de 20% em violações de dados de 2022 a 2023, enquanto globalmente o número de vítimas dessas violações duplicaram no mesmo período.

As empresas do setor público e privado exigem e utilizam cada vez mais dados biométricos dos consumidores para serviços e atividades cotidianas, desde o acesso a edifícios e segurança de aeroportos até o login em aplicativos de serviços de saúde e financeiros. Destacando o aumento, um relatório da Fortune Business Insights projetou que o tamanho do mercado global de sistemas biométricos deve atingir US$ 76,70 bilhões em 2029, 2,5x o seu total de US$ 30,77 bilhões em 2022.

A convergência destas tendências sugere a necessidade de se avançar ainda mais em tecnologias de proteção dos dados. Embora o Worldcoin não seja um caso de uso de autenticação nem de identificação para biometria (a Worldcoin Foundation não conhece a identidade de seus usuários), o novo sistema SMPC de código aberto da Fundação pode servir como um alicerce para estabelecer um novo padrão em segurança de dados biométricos.

Sistema SMPC da Worldcoin Foundation

O SMPC tem sido elogiado por especialistas em privacidade e segurança. Pode ser considerado como pegar um segredo e compartilhá-lo em várias partes entre diferentes grupos para aumentar a proteção. É importante ressaltar que nenhuma das partes individuais diz nada sobre o segredo original, tornando impossível para qualquer parte individual descriptografar o segredo.

Esta abordagem do SMPC demonstra segurança teórica perfeita da informação, significando que é eficaz até mesmo contra a computação quântica. Os sistemas SMPC geralmente consomem muitos recursos para serem utilizados efetivamente para grandes cálculos complexos. É por isso que, apesar de suas impressionantes qualidades de proteção da privacidade, ainda não vimos uso extensivo na proteção de modelos biométricos.

A Worldcoin Foundation, juntamente com tecnólogos colaboradores da TACEO e da Tools for Humanity, arquitetaram com sucesso uma nova implementação do SMPC para lidar com as restrições de escala e custo que anteriormente impediram o sucesso de outros. O novo sistema SMPC, que criptografa os códigos de íris em compartilhamentos secretos mantidos por diversas partes, permitiu que a Worldcoin Foundation excluísse permanentemente os códigos de íris gerados por meio de seu sistema anterior de verificação de exclusividade.

"A comunidade que apoia a Worldcoin nunca deixará de desenvolver, testar e implantar as tecnologias mais avançadas com foco em segurança, privacidade e proteção dos dados, enquanto trabalha para melhorar a confiança online e aumentar o acesso à economia global", disse Jannick Preiwisch, diretor de proteção dos dados da Worldcoin Foundation. "A implementação do novo sistema SMPC possibilitou que a Worldcoin Foundation excluísse os códigos de íris antigos, criptografando-os permanentemente em compartilhamentos SMPC, que por si só não podem ser relacionados a uma pessoa identificada. O desenvolvimento deste novo sistema demonstra um compromisso inigualável de maior conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE e outros regimes de proteção de dados do mundo inteiro. Também complementa os avanços destinados a proporcionar aos consumidores maior escolha e controle sobre seus dados, incluindo a custódia pessoal e a capacidade para cancelar a verificação de seus IDs mundiais."