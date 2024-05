Comunicado do Business Wire :Taurex

"Estamos emocionados em apresentar o aplicativo de negociação Taurex, um divisor de águas no mundo da negociação on-line", disse Nick Cooke, CEO da Taurex. "A visão era clara: eliminar as complexidades inerentes à negociação, fornecendo uma plataforma onde segurança e simplicidade são os pilares. O design intuitivo do aplicativo tem como objetivo simplificar as interações de negociação, tornando o processo mais acessível e direto para todos."

Essa plataforma não apenas abre as portas para uma ampla variedade de mercados e ativos, mas também oferece condições de negociação favoráveis tanto para traders novos e experientes. Oferecendo três tipos de contas distintas - Standard Zero, Pro Zero e Raw - os traders têm a flexibilidade de escolher a opção que melhor se alinha às suas preferências de negociação exclusivas, combinando facilidade de acesso com soluções de negociação personalizadas.

O aplicativo de negociação Taurex permite aos traders: :