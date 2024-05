Comunicado do Business Wire :Solar Promotion GmbH

A geração de energia solar e eólica neutra para o clima gerará vários novos desafios para o sistema energético. O ponto fundamental é que um grau significantemente mais alto de flexibilidade será necessário comparado com a atualidade para manter o equilíbrio entre suprimento e consumo. Consumidores flexíveis podem fazer uma contribuição significativa em relação a isso. Como isso pode ser alcançado será um tópico importante na EM-Power Europe, a feira comercial internacional de soluções integradas de energia e gestão de energia. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240515160583/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine EM-Power Europe 2024 presents a wide range of solutions for more digitalization and flexibility. (Photo: Solar Promotion GmbH)

"De acordo com os cálculos da UE, a demanda por flexibilidade aumentará até 133% entre agora e 2030", explicou Michael Villa, diretor presidente da associação europeia da indústria, smartEn. Em um estudo recente, a Agora Energiewende chegou à conclusão que, até 2035, os carros elétricos, as bombas de calor e os sistemas de armazenamento residencial poderão mudar cerca de 10% da demanda por eletricidade anual na Alemanha. Isso acumularia cerca de 100 terawatt-hora. Essa flexibilidade por parte do consumidor poupará cerca de 4,9 bilhões de euros para a economia. Mas como os consumidores contribuem para a transição energética? Fazendo uso ideal da sua própria eletricidade Uma contribuição inicial dos consumidores à flexibilização é uma solução de ponta comprovada há anos: consumidores proativos com seus próprios sistemas fotovoltaicos ligados a um sistema de armazenamento de bateria estacionário, suas próprias bombas de calor e com a possibilidade de carregar seus carros elétricos com a eletricidade que eles mesmos geram. Dessa forma, eles não só minimizam o consumo da sua própria eletricidade vinda da rede; eles também reduzem a carga na respectiva grade de distribuição ao maximizar seu próprio consumo.

Oferta e demanda Quando há muita eletricidade solar e eólica disponível, os preços na plataforma de negociação europeia EEX caem. A partir de 2025, todos os fornecedores de eletricidade na Alemanha serão obrigados a oferecer aos seus clientes tarifas dinâmicas. Eles então poderão otimizar seu consumo em termos de preço. Entretanto, se muitas residências consumirem muita eletricidade ao mesmo tempo, as redes de distribuição estarão sob pressão considerável. Tornar as tarifas das redes mais flexíveis poderá contrapor a esse efeito: a partir de 2025, as tarifas das redes na Alemanha serão maiores nas horas de alta utilização da rede e menores nas horas de baixa utilização. Intervenção dos fornecedores Os fornecedores também contribuirão extensamente para a flexibilidade: se a capacidade da rede ameaçar tornar-se escassa, eles podem reduzir o consumo dos consumidores. Isso é um exemplo que tem sido praticado com sucesso: se um gargalo se torna aparente, os próprios fornecedores podem desligar temporariamente as bombas de calor conectadas. Entretanto, como consequência, os clientes não sofrem nenhuma perda de conforto, visto que as unidades de armazenamento térmico mantêm suas casas quentes. Em retorno, eles recebem a eletricidade da sua bomba de calor a um preço particularmente favorável. Novidade: fluxo controlado ao invés de desligamento Uma novidade da Lei da Indústria Energética (EnWG) permite que os operadores de rede mantenham o fluxo controlado em estações wallbox e bombas de calor se houver risco de sobrecarga na rede. Em retorno, os operadores de rede não podem mais recusar conectar tais consumidores devido a uma possível sobrecarga na rede.

EM-Power Europe A EM-Power Europe é a feira comercial internacional de soluções integradas de energia e gestão de energia. Sob o lema "Capacitando grades e consumidores proativos", a feira reúne partes interessadas e foca nas tendências e nos desenvolvimentos atuais. A EM-Power Europe acontecerá de 19 a 21 de junho no Messe München. Mais informações: www.em-power.eu