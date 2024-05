Comunicado do Business Wire :Laserfiche

Laserfiche, empresa fornecedora líder de SaaS de gerenciamento inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios, anunciou hoje que a CRN®, uma marca da The Channel Company, nomeou Noel Loughrin, Katherine Hou e Kristen Petruzzelli para a lista "Women of the Channel" de 2024. Essas líderes de canal são uma parte fundamental do sucesso da Laserfiche, que engloba o crescimento da presença e da experiência do canal Laserfiche em vários setores. Loughrin, Hou e Petruzzelli estão empenhadas em proporcionar os recursos e o suporte capazes de permitir aos provedores de soluções impulsionar a transformação digital em organizações do mundo inteiro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Como gerente sênior de soluções estratégicas para o setor público, Loughrin é uma tecnóloga apaixonada e defensora da Laserfiche. Ela trabalha com organizações em governos locais, estaduais e federais, bem como na educação, para provocar mudanças transformadoras para constituintes, estudantes e funcionários. Loughrin disponibiliza sua experiência no setor público a serviço dos parceiros de canal da Laserfiche, promovendo alianças tecnológicas estratégicas e defendendo integrações que criam consciência, geram oportunidades e incentivam a retenção de clientes.

Hou é uma gerente de território e um recurso confiável e defensora dos parceiros de canal da Laserfiche. Ela se dedica a campanhas estratégicas que capacitam parceiros e amplificam a marca Laserfiche. Hou está comprometida em aumentar a conscientização em eventos do setor, cultivando a confiança entre a Laserfiche e seus parceiros de canal e servindo como um recurso confiável durante condições socioeconômicas em rápida mudança. Como gerente sênior de sucesso do cliente, Petruzzelli está focada em elevar o nível de atendimento ao cliente da Laserfiche e agilizar os processos operacionais. Recentemente, ela otimizou os padrões de serviço ao comandar novas políticas e procedimentos para economizar tempo dos clientes e provedores de soluções, bem como aumentar a satisfação do cliente. Todos os anos, a CRN destaca mulheres de organizações fornecedoras, distribuidoras e provedoras de soluções, cuja visão e liderança têm uma influência benéfica na indústria de tecnologia. As homenageadas no "Women of the Channel" de 2024 da CRN são líderes criativas e estratégicas que demonstram compromisso contínuo em usar suas habilidades para inovar e impulsionar o sucesso de suas parcerias e clientes.

Com esse reconhecimento, a CRN honra essas mulheres líderes pela sua dedicação e compromisso inabaláveis em promover a excelência do canal. "É um grande privilégio homenagear as conquistas notáveis dessas mulheres líderes no canal de TI", disse Jennifer Follett, vice-presidente de Conteúdo dos EUA e editora executiva da CRN na The Channel Company. "Cada mulher da lista demonstrou um profundo compromisso com a inovação e a liderança que fazem avançar suas organizações e promovem a transformação e o sucesso em todo o canal de TI." "No ano passado, esses líderes trabalharam decididamente não apenas para aumentar a presença de nosso canal, mas também para capacitar os revendedores, criando um ecossistema de parceiros centrado no cliente que incentiva e permite que nossos provedores de soluções cresçam com a Laserfiche", disse Vicki VanValin, vice-presidente de Vendas na Laserfiche. "Este reconhecimento da CRN destaca nossa dedicação ao programa de provedores de soluções da Laserfiche, que é essencial para o crescimento da empresa e para cumprir nossa visão." A lista "Women of the Channel" de 2024 será apresentada na edição de junho da CRN Magazine, com cobertura on-line a partir de 13 de maio em www.CRN.com/WOTC. Sobre a Laserfiche A Laserfiche é fornecedora líder de SaaS de gerenciamento inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios. Por meio de fluxos potentes de trabalho, formulários eletrônicos, gerenciamento e análise de documentos, a plataforma Laserfiche® acelera a forma como os negócios são realizados, permitindo que as lideranças se concentrem no crescimento da empresa.

A Laserfiche foi pioneira no escritório sem papel com gerenciamento de conteúdo empresarial. Atualmente, a abordagem de desenvolvimento cloud-first da Laserfiche incorpora inovações em aprendizado de máquina e inteligência artificial (IA) para permitir que organizações em mais de 80 países se transformem em negócios digitais. Clientes de todos os setores - incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e manufatura - usam o Laserfiche para aumentar a produtividade, expandir seus negócios e oferecer experiências digitais aos clientes. Funcionários da Laserfiche em escritórios ao redor do mundo estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar pessoas a reinventar como a tecnologia pode transformar vidas.