Comunicado do Business Wire :Kinaxis Inc.

A Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, anunciou hoje que a Harley-Davidson (NYSE: HOG), a marca de motocicletas mais icônica do mundo, selecionou a Kinaxis para acelerar a transformação da cadeia de fornecimento global da empresa. "Estamos muito orgulhosos de fazer parte da jornada desta empresa lendária para transformar o desempenho de sua cadeia de fornecimento",declarou John Sicard, presidente e CEO da Kinaxis. "Estou ansioso para contribuir para seu sucesso contínuo e embarcamos juntos nesta jornada emocionante." A Kinaxis fornece transparência de cadeia de fornecimento de ponta a ponta e recursos aprimorados de planejamento de demanda para se adaptar e responder a quaisquer mudanças de demanda, com mais rapidez e precisão. A empresa foi selecionada devido à sua reputação confiável na indústria automotiva, com marcas globais como Volvo, Ford, Subaru e General Motors, que implantaram a Kinaxis na busca pela resiliência da cadeia de fornecimento.

Com mais de 40.000 usuários em mais de 100 países, a Kinaxis trabalha com algumas das maiores marcas do mundo em setores como CPG (Bens de Consumo Embalados), automotivo, alta tecnologia, ciências da vida e muito mais. Sua tecnologia orientada por IA e técnica de simultaneidade patenteada permitem às empresas organizarem sua rede de cadeias de fornecimento integralmente, desde o planejamento estratégico até a entrega final. A tecnologia da Kinaxis ajuda a abastecer a indústria agrícola com 40% dos tratores do mundo, ajuda a manter mais de 110 bilhões de dentes limpos todos os anos e garante que mais de 35 milhões de animais de estimação sejam alimentados com refeições nutritivas todos os anos. Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de gerenciamento de cadeias de fornecimento, acesse Kinaxis.com. Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento. Atendemos a cadeias de fornecimento e pessoas que as gerenciam a serviço da humanidade. Marcas internacionais renomadas confiam em nosso software, a fim de proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Combinamos nossa técnica de simultaneidade patenteada com um enfoque de IA centrado no ser humano para capacitar empresas de todos os portes a gerenciar suas redes de cadeias de fornecimento de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico plurianual até a execução instantânea e a entrega final. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240515104247/pt/