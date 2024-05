Comunicado do Business Wire :Andersen Global

Andersen Global inaugura a Andersen na Bélgica, já que Seeds of Law, um escritório colaborador desde 2022, se torna o primeiro escritório membro no país a adotar a marca Andersen.

Na Bélgica, a Andersen é um escritório de advocacia de serviço completo liderado pelos sócios e cofundadores Leo Peeters e Koen de Puydt, e Jan Ghysels, que entrou no comitê executivo em 2022. O escritório é especializado em direito societário e comercial, imobiliário, construção, direito administrativo e direito trabalhista. Além disso, a equipe trabalha em estreita colaboração com clientes nacionais e internacionais, incluindo pequenas e médias empresas, empresas listadas em bolsa de valores e empresários.

"Working with the member and collaborating firms over the past few years has bolstered our firm's capabilities and strengthened our firm's position in the market," Leo said. "Adopting the Andersen brand reflects our dedication to providing clients with multidisciplinary, seamless solutions to meet their evolving needs inside and outside of Belgium."