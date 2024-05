Biden propõe dois debates eleitorais a Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs a seu rival nas eleições de novembro, Donald Trump, a organização de dois debates, após meses de incerteza sobre a realização dos encontros.

"Faça o meu dia, amigo. Eu participarei duas vezes, inclusive", disse Biden em um vídeo publicado na rede social X.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Então, vamos escolher as datas, Donald. Ouvi que você está livre às quartas-feiras", acrescentou o presidente com tom de ironia, em uma referência aos dias de recesso no tribunal de Nova York em que o ex-presidente é julgado há mais de um mês.