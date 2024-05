Atriz francesa Léa Seydoux considera existir 'mais respeito' nas gravações graças ao #MeToo

"Hoje em dia há mais respeito nas filmagens", avaliou a atriz francesa Léa Seydoux no Festival de Cannes, que começou nesta quarta-feira (15) com o foco nas mulheres.

"O filme também brinca com isso, também fala desse movimento de tomar a palavra, que era fundamental. Eu também sou testemunha dessa mudança, fui uma atriz antes e agora vejo o depois", destacou ela, que recebeu uma Palma de Ouro por "Azul é a Cor Mais Quente" em 2013 junto com sua colega Adèle Exarchopoulos e o diretor Abdellatif Kechiche.

Pouco depois dessa filmagem, ambas as atrizes denunciaram o caráter do diretor durante as centenas de tomadas para uma mesma cena, o que lhes valeu uma inimizade duradoura com Kechiche.

Adèle Exarchopoulos, de 38 anos, cujo primeiro grande papel foi aos 19 anos, havia falado de "dez dias completos de filmagem" para a cena de sexo, muito longa e muito crua.