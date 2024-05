Arteta segue acreditando no título do Arsenal: 'Sempre há esperança'

O Arsenal (2º, 86 pontos), que não é campeão inglês desde 2004, não depende mais de si para conseguir o título no domingo: precisa vencer o Everton e esperar por um tropeço do Manchester City (1º, 88), que vai jogar em casa contra o West Ham.

"Sempre há esperança. Vivi várias situações assim e primeiro é preciso fazer a sua parte, fazer o trabalho. A partir daí, vamos ver o que acontece", declarou Arteta na embaixada da Espanha no Reino Unido, onde foi condecorado com a Cruz Oficial da Real Ordem de Elizabeth a Católica, um reconhecimento por sua contribuição às relações internacionais da Espanha.

Apesar de a vitória do Manchester City sobre o Tottenham ter tirado a liderança do Arsenal antes da última rodada do Campeonato Inglês, o técnico dos 'Gunners', o espanhol Mikel Arteta, afirmou nesta quarta-feira (15) que continua acreditando no título.

"No domingo vamos viver um dia maravilhoso. É a primeira vez desde a construção do Emirates [Stadium, casa do Arsenal, inaugurado em 2006] que a Premier League vai estar lá nos esperando, com os laços vermelhos, porque se nós ganharmos e eles não, o título será nosso", afirmou.

Arteta (42 anos) foi jogador dos Arsenal e é treinador da equipe desde 2019. Sob seu comando, o time londrino conquistou a Copa da Inglaterra em 2020.

O bom trabalho do espanhol na Premier League fez seu nome ser especulado em outros grandes clubes do continente, inclusive para assumir a seleção da Espanha, no futuro.