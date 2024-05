Acusado de derrubar árvore famosa no Reino Unido se declara inocente

Um homem acusado de ter derrubado a Sycamore Gap, uma das árvores mais famosas do Reino Unido situada perto da Muralha de Adriano, declarou-se inocente nesta quarta-feira (15) neste caso que causou comoção no país.

Este bordo isolado entre duas colinas no meio da paisagem espetacular de Northubriem (norte), apareceu no cinema no filme "Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões", com Kevin Costner, em 1991.

Bastante fotografada, foi escolhida como a "árvore do ano" em 2016.