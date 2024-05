BRASIL ENCHENTES: Solidariedade ao Rio Grande do Sul une o Brasil para além da polarização

CINEMA CANNES: Cannes começa em momento de denúncias contra abusos no cinema francês

Lula diz que país não 'estava preparado' para desastre no Sul, que enfrenta novas cheias

Em uma antiga estação ferroviária do Rio de Janeiro, alimentos, garrafas d'água e roupas estão amontados: são doações que demonstram a onda de solidariedade despertada pela catástrofe climática no Rio Brande do Sul, unido apesar da polarização política.

Solidariedade ao Rio Grande do Sul une Brasil para além da polarização

Novas cheias de rios e lagos prolongaram o drama no Sul do país, aonde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará na próxima quarta-feira (15), após reconhecer que as autoridades não estavam preparadas para uma catástrofe dessa dimensão.

Novos bombardeios israelenses deixam mais de 80 mortos em Gaza

Os bombardeios israelenses na Faixa de Gaza deixaram mais de 80 mortos nas últimas 24 horas, anunciou o Hamas nesta terça-feira (14), enquanto o governo dos Estados Unidos tenta dissuadir Israel de iniciar uma grande ofensiva em Rafah.

Ex-homem de confiança de Trump volta ao tribunal

Michael Cohen, ex-homem de confiança de Donald Trump e agora seu grande inimigo, retorna, nesta terça-feira (14), ao tribunal de Nova York para ser interrogado pelos advogados do ex-presidente republicano em seu julgamento sobre os pagamentos, que foram disfarçados como despesas legais, à ex-atriz pornô Stormy Daniels.

Cobertura sobre julgamento de Trump, tão dividida quanto a sociedade

Estão falando do mesmo caso? A cobertura midiática do histórico julgamento criminal do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump em Nova York difere muito de uma rede de notícias para outra, um espelho da polarizada sociedade que a assiste.

Ridicularizar Trump, a nova aposta de Biden

Se há uma coisa que Donald Trump odeia é ser ridicularizado. Joe Biden sabe disso. E depois de ter tratado durante muito tempo o seu grande rival com desprezo, agora zomba dele abertamente.

Festival de Cannes começa em momento de denúncias contra abusos no cinema francês

A 77ª edição do Festival de Cannes começa nesta terça-feira (14) em um clima de efervescência, com uma nova onda de mobilizações contra a violência sexual no cinema francês e a presença de estrelas de Hollywood.

Filmes da mostra oficial da 77ª edição do Festival de Cannes

Do aguardado retorno de Francis Ford Coppola até um filme de um diretor iraniano que fugiu do país, a lista de 22 filmes da mostra competitiva do 77º Festival de Cannes e uma seleção dos principais filmes que serão exibidos fora de concurso dá um panorama do cinema mundial.

Meryl Streep, modelo de estrela hollywoodiana, recebe homenagem em Cannes

A americana Meryl Streep, que recebe nesta terça-feira (14) uma Palma de Ouro em Cannes por sua trajetória artística, é possivelmente a atriz mais respeitada de sua geração.

Atriz francesa Judith Godrèche exibe rostos do #MeToo em Cannes

A atriz francesa Judith Godrèche, uma das figuras mais marcantes do movimento #MeToo em seu país, apresentará nesta quarta-feira (14) um curta-metragem para denunciar a violência sexual, em um dos momentos mais simbólicos do Festival de Cannes.

Cacique da Amazônia espera que ONU ajude a combater a biopirataria

O líder do povo Huni Kui da Amazônia brasileira mantém a "esperança" de que a ONU ajude a combater a biopirataria, a exploração ilegal de recursos tradicionais dos povos indígenas.

ONG exige justiça 44 anos depois de massacre em um rio em El Salvador

Uma organização de direitos humanos de El Salvador pediu nesta terça-feira (14) "justiça e reparação" para as 600 pessoas massacradas pelos militares nas margens de um rio há 44 anos, enquanto tentavam escapar da guerra civil.

EUA deve superar 'trauma' de Afeganistão para enfrentar ameaças crescentes, diz relatório

Os Estados Unidos devem superar o "trauma" de duas décadas de guerra e intensificar os esforços antiterroristas para enfrentar as crescentes ameaças provenientes do Afeganistão e do Paquistão, segundo um relatório divulgado nesta terça-feira (14).

Blinken afirma na Ucrânia que ajuda militar americana 'está a caminho'

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou nesta terça-feira (14) em Kiev que a ajuda militar de Washington "está a caminho" e fará a diferença na batalha da Ucrânia para impedir o avanço das forças invasoras russas.

UE aprova em definitivo reforma da política migratória

Os países da União Europeia (UE) aprovaram nesta terça-feira (14), de forma definitiva, a ampla reforma de sua política migratória, que reforça os controles nas fronteiras e impõe um sistema vinculante de solidariedade entre as nações do bloco.

Justiça francesa absolve Polanski em caso de difamação de suposta vítima de estupro

A Justiça francesa absolveu, nesta terça-feira (14), o veterano cineasta Roman Polanski, acusado de difamar a atriz britânica Charlotte Lewis, que o denunciou por estupro ocorrido na década de 1980.

Preso foge na França após ataque a furgão-cela

Um preso fugiu após um ataque a um furgão-cela na França, em que morreram pelo menos dois agentes, indicaram as autoridades, que prometeram uma resposta dura.

Nova Caledônia decreta toque de recolher por protestos violentos

O território francês da Nova Caledônia impôs, nesta terça-feira (14), um toque de recolher e proibiu as reuniões públicas após distúrbios violentos por uma revisão constitucional debatida em Paris, que os independentistas desse arquipélago no Oceano Pacífico rejeitam.

Inundações na Indonésia deixam 57 mortos e 22 desaparecidos

As equipes de resgate encontraram, nesta terça-feira, mais corpos de vítimas das enchente e do fluxo de lava fria ocorridos no fim de semana em uma ilha da Indonésia, o que eleva o balanço da catástrofe a 57 mortos e 22 desaparecidos.

Primeiro-ministro indiano oficializa candidatura como deputado e aguarda terceiro mandato

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que espera obter um terceiro mandato como chefe de Governo do país de maior população do mundo, registrou nesta terça-feira (14) sua candidatura ao cargo de deputado por Varanasi, diante de uma multidão

EUA aumenta taxas sobre produtos chineses

Os Estados Unidos decidiram aumentar as taxas a produtos procedentes da China avaliados em 18 bilhões de dólares (92 bilhões de reais na cotação atual), apontando a setores estratégicos como veículos elétricos, baterias, aço e minerais críticos, informou nesta terça-feira (14) a Casa Branca.

Sob pressão dos EUA, bancos chineses adotam cautela em transações com a Rússia

Assustados com as ameaças de sanções americanas, os bancos chineses se mostraram mais prudentes nos últimos meses em suas transações com a Rússia, apesar da amizade "sem limites" apregoada pelos líderes de Moscou e Pequim.

Mundo registra o recorde de 76 milhões de deslocados internos

Os conflitos em Gaza, Sudão e República Democrática do Congo (RDC) aumentaram o número de deslocados internos no mundo ao nível recorde de 75,9 milhões no final de 2023, anunciou o Centro de Monitoramento de Deslocamentos Internos (IDMC, na sigla em inglês).

