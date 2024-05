ONG exige justiça 44 anos depois de massacre em um rio em El Salvador

Em 14 de maio de 1980, mais de 600 crianças, mulheres e idosos foram assassinados na comunidade Las Aradas, às margens do rio Sumpul, na fronteira com Honduras, cerca de 100 km ao norte de San Salvador.

A ONG Tutela Legal, que denunciou o massacre na Justiça em 1992, acusa desses crimes membros do Exército, da extinta Guarda Nacional e da Organização Democrática Nacionalista (Orden), grupo paramilitar que colaborou com as Forças Armadas no combate à guerrilha de esquerda.

Um relatório da ONU estabeleceu ainda que "o massacre foi possível devido à cooperação das Forças Armadas hondurenhas, que impediram a passagem de residentes salvadorenhos" para o país vizinho.

O general José Guillermo García, 90 anos, então ministro da Defesa de El Salvador e que liderava o grupo de oficiais acusado de cometer o massacre, também tem um mandado de prisão pelo assassinato de quatro jornalistas holandeses em março de 1982.