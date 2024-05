Novos bombardeios israelenses atingem Gaza e 450 mil fogem em Rafah

No pequeno território palestino cercado e devastado por bombardeios e combates entre soldados israelenses e integrantes do Hamas, a população civil, forçada a diversos deslocamentos desde o início da guerra, retorna às estradas para tentar encontrar refúgio, embora a ONU afirme que "não há lugar seguro em Gaza".

Nas últimas 24 horas, ao menos 82 palestinos morreram em Gaza, o que eleva a 35.173 o número de mortos, a maioria civis, desde o início da guerra, informou o Ministério da Saúde do Hamas.

De acordo com a ONU, "450 mil pessoas foram deslocadas à força" desde que o Exército israelense ordenou a evacuação de civis no leste de Rafah em 6 de maio.

O Exército israelense anunciou que um civil israelense morreu e cinco soldados ficaram feridos nesta terça-feira no norte de Israel por um foguete lançando do Líbano.

- 'Muito assustador' -

"Estão exaustos, famintos e constantemente assustados", informou a agência da ONU para os refugiados palestinos, a UNRWA.

Os combates estão ocorrendo nesta área, onde o Hamas afirmou ter lançado morteiros contra soldados posicionados no posto fronteiriço de Rafah, depois que eles entraram com tanques no dia 7 de maio no leste da cidade.

As forças israelenses fecharam este posto, crucial para a entrada de ajuda para uma população ameaçada de fome em Gaza, segundo a ONU.