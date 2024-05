EUA aumenta taxas sobre produtos chineses

A meta é pressionar a China a "eliminar suas práticas comerciais desleais em matéria de transferência de tecnologia, propriedade intelectual e inovação", explicou a Casa Branca em comunicado.

A decisão foi anunciada após uma revisão das taxas impostas durante a guerra comercial entre Washington e Pequim, quando Trump fixou taxas sobre 300 bilhões de dólares em produtos procedentes da China.

Antes do anúncio, a China advertiu que tomaria "todas as medidas necessárias" contra a decisão e reforçou sua oposição a aumentos "unilaterais" que violam as normas da Organização Mundial do Comércio, disse em Pequim o porta-voz da Chancelaria Wang Wenbin.