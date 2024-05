CSIS: Venezuela pode invadir Essequibo após eleições para manter apoio interno de Maduro

Um monitoramento do Centro para Estudos Internacionais Estratégicos (CSIS, na sigla em inglês) aponta que a Venezuela tem avançado militarmente para perto da fronteira com a Guiana, elevando as tensões e possibilidade de invasão sobre o território de Essequibo, que é objeto de interesse de ambas as nações. O movimento, segundo o grupo, é similar ao conduzido pelas tropas russas no período anterior à invasão ao território ucraniano, em 2022.

Diferente do que analistas pregam sobre o movimento militar venezuelano em Essequibo, o CSIS defende que, após as eleições na Venezuela, as tensões podem se exacerbar e o país pode, de fato, invadir a Guiana. Isto porque o governo de Nicolás Maduro tem insuflado um sentimento nacionalista e de guerra constante em seus apoiadores e nos militares que, em determinado momento, precisará extravasar, ou pode custar parte da popularidade do ditador.

"Eventualmente, ele poderá enfrentar um ponto sem retorno em que será obrigado a agir para manter o apoio das forças armadas internamente", afirma o CSIS.