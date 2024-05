Comunicado do Business Wire :Xsolla

A Xsolla, uma empresa internacional de comércio de videogames, publicou hoje a edição da primavera de 2024 do "The Xsolla Report: The State of Play" (O Relatório Xsolla: A Situação Atual). Lançado logo após a Game Developers Conference (GDC) 2024, este extenso relatório oferece informações inestimáveis sobre tendências emergentes e mudanças cruciais que impactam o setor de jogos eletrônicos a curto e longo prazo. Ele prepara o terreno para moldar significativamente o futuro dos jogos móveis, aprofundar conexões acadêmicas dentro do ecossistema de jogos e redefinir padrões de investimento.

Em uma era em que os jogos para dispositivos móveis detinham uma parcela de 49% do mercado mundial em 2023, esta edição do "The State of Play" lança luz sobre o panorama em evolução dos jogos para dispositivos móveis. O relatório navega pelos avanços na conformidade e regulamentação mundiais, incluindo a Lei dos Mercados Digitais nas novas estratégias de envolvimento dos jogadores na Europa, que oferece uma visão do futuro potencial da monetização e distribuição de jogos móveis. Ele discute o impacto de jogos em múltiplas plataformas e a importância de modelos de monetização inovadores, proporcionando informações práticas para desenvolvedores e partes interessadas do setor.

"The State of Play" enfatiza a importância da academia no crescimento e na diversificação do setor de jogos eletrônicos. Ele explora como programas e iniciativas educacionais desenvolvem talentos e promovem a diversidade e a inclusão na comunidade de jogos. Esta edição ressalta a relação simbiótica entre o setor de jogos eletrônicas e as instituições acadêmicas, com destaque a programas que impactam significativamente estudantes e o setor.

Berkley Egenes, Diretor de Marketing e Crescimento da Xsolla, comentou: "Ao apresentarmos a última edição do 'The State of Play', não estamos apenas compartilhando informações do setor, mas defendendo uma visão transformadora: Acesso Igualitário para Todos. Esta iniciativa vai além de nosso compromisso com a inovação e o crescimento no setor de jogos eletrônicos. Trata-se de quebrar barreiras para garantir que cada desenvolvedor, independentemente do porte da empresa, tenha a oportunidade de mostrar sua criatividade e atingir um público internacional. Nosso foco é fornecer plataformas e ferramentas que promovam oportunidades criativas, exposição internacional e o desenvolvimento de projetos exclusivos, garantindo que o futuro dos jogos seja acessível a todos. Visamos capacitar todos os jogadores e desenvolvedores ao redor do mundo, garantindo que o panorama dos jogos eletrônicos seja tão diverso e dinâmico quanto sua comunidade."