Comunicado do Business Wire :The Technology Innovation Institute

O Technology Innovation Institute (TII), um dos principais centros globais de pesquisa científica e o pilar de pesquisa aplicada do Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada (ATRC) de Abu Dhabi, lançou hoje uma segunda iteração de seu renomado modelo de linguagem ampla (LLM) - o Falcon 2. Dentro dessa série, a empresa revelou duas versões inovadoras: Falcon 2 11B, um LLM mais eficiente e acessível treinado em 5,5 trilhões de tokens com 11 bilhões de parâmetros, e Falcon 2 11B VLM, que se destaca por seus recursos de modelo de visão para linguagem (VLM), que permitem a conversão perfeita de entradas visuais em saídas textuais. Embora ambos os modelos sejam multilíngues, notavelmente, o Falcon 2 11B VLM se destaca como o primeiro modelo multimodal da TII - e o único atualmente no mercado de alto nível que possui esse recurso de conversão de imagem em texto, marcando um avanço significativo na inovação da IA.

Testado contra vários modelos de IA proeminentes em sua classe entre modelos pré-treinados, o Falcon 2 11B supera o desempenho do recém-lançado Llama 3 da Meta com 8 bilhões de parâmetros (8B) e tem desempenho comparável ao Gemma 7B do Google em primeiro lugar (Falcon 2 11B: 64.28 vs Gemma 7B: 64.29), conforme verificado de forma independente pela Hugging Face, uma plataforma sediada nos EUA que hospeda uma ferramenta de avaliação objetiva e um quadro de líderes globais para LLMs abertos. Mais importante ainda, tanto o Falcon 2 11B quanto o 11B VLM são de código aberto, capacitando desenvolvedores de todas as partes do mundo com acesso irrestrito. Em breve, há planos para ampliar os modelos de próxima geração do Falcon 2, introduzindo uma variedade de tamanhos. Esses modelos serão ainda mais aprimorados com capacidades avançadas de aprendizado de máquina, como "Mixture of Experts"- MoE (mistura de especialistas, em português), com o objetivo de elevar seu desempenho a níveis ainda mais sofisticados.

Todos os modelos de IA lançados até o momento pela TII têm consistentemente ocupado o topo globalmente, como os LLMs de código aberto mais poderosos. Os novos modelos Falcon 2 11B, mais compactos e versáteis, estão preparados para proporcionar à TII uma maior adoção de mercado no sempre em evolução mundo da IA generativa.

Os modelos Falcon 2 11B, equipados com recursos multilíngues, lidam perfeitamente com tarefas em inglês, francês, espanhol, alemão, português e vários outros idiomas, enriquecendo sua versatilidade e ampliando sua eficácia em diversos cenários. O Falcon 2 11B VLM, um modelo de visão para linguagem, tem a capacidade de identificar e interpretar imagens e recursos visuais do ambiente, oferecendo uma ampla gama de aplicações em setores como saúde, finanças, comércio eletrônico, educação e setores jurídicos. Esses aplicativos vão desde o gerenciamento de documentos, arquivamento digital e indexação de contexto até o suporte a pessoas com deficiências visuais. Além disso, esses modelos podem ser executados com eficiência em apenas uma unidade de processamento gráfico (GPU), o que os torna altamente dimensionáveis e fáceis de implantar e integrar em infraestruturas mais leves, como laptops e outros dispositivos.