Comunicado do Business Wire :Procter & Gamble

The Village Nursery with Pampers (Photo: Business Wire)

A Procter & Gamble, Parceira Mundial Olímpica e Paralímpica, anunciou hoje as iniciativas em que destaca a elevada performance das suas marcas de cuidado pessoal e do lar durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris de 2024. Com campanhas de marketing e campanhas de loja inspiradas nos Jogos Olímpicos, com parcerias com atletas patrocinados pelas marcas, bem como com produtos e serviços complementares, que disponibilizará na Vila dos Atletas durante Paris 2024.

-- A Pampers® para que os pequenos campeões se movam livremente com as fraldas Pants de Pampers® NEW Baby-Dry?, com um ajuste superior e proteção contra fugas.

Inspiradas na mais alta performance dos melhores atletas do mundo, as marcas de cuidado pessoal e do lar da P&G estão a lançar campanhas de marketing inspiradas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, apresentando os produtos de mais alto desempenho, que servem as pessoas todos os dias, incluindo:

-- Head & Shoulders "Gold Medal Against Dandruff", que apresenta a campanha "I Don't/ Caspa? Eu não!", demonstrando como a marca previne a caspa, com um toque temático dos Jogos Olímpicos.

-- A Always, que é o Produto Menstrual Oficial de Paris 2024. Com a campanha "É um Novo Período", a marca pretende eliminar a ansiedade provocada pela menstruação no mundo do desporto, através do poder dos produtos com proteção superior.

-- A campanha "Campeão da remoção de manchas e odores" da Ariel, que cuida da roupa dentro e fora do campo, mesmo em ciclos de máquina de lavar frios e curtos, que são as condições de limpeza mais difíceis.

"Todos os dias, as marcas da P&G oferecem aos consumidores produtos de alta performance, nos quais os consumidores confiam para dar resposta às suas necessidades diárias de cuidados pessoais e do lar, para si e para as suas famílias", afirmou Marc Pritchard, P&G Chief Brand Officer. "Isso inspirou-nos a destacar a forma como esses produtos de performance superior servem os atletas, as famílias e os adeptos, para que se possam concentrar em alcançar o seu melhor, seja no palco olímpico ou paralímpico, ou nos momentos quotidianos da vida que importam."

Estas e outras campanhas de marketing da marca P&G serão apoiadas por activações, em loja e online, em mais de 150 retalhistas, em mais de 40 países em todo o mundo. Ao longo dos últimos Jogos, a P&G e os retalhistas têm trabalhado juntos para transformar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos numa plataforma altamente relevante, para envolver os consumidores e impulsionar o crescimento e a criação de valor. Os Jogos Olímpicos são particularmente relevantes na região anfitriã e, para Paris 2024, as marcas da P&G estão a ativar campanhas em lojas de retalho por toda a Europa, através da campanha "Campeões Todos os Dias", apresentando produtos que dão o seu melhor todos os dias, para responder às necessidades de cuidados pessoais e do lar dos atletas, famílias e adeptos - tal como os atletas olímpicos e paraolímpicos dão o seu melhor no seu desporto.

Durante os Jogos Olímpicos, as marcas da P&G irão providenciar serviços e produtos complementares aos atletas, para que estes se possam concentrar em dar o seu melhor quando entrarem no maior palco do mundo. As marcas da P&G irão servir diariamente os mais de 22.000 atletas e o seu staff na Vila dos Atletas, oferecendo produtos e serviços acessíveis e inclusivos, incluindo:

-- O berçário da Vila com a Pampers: Pela primeira vez nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a Pampers está a criar um ambiente confortável para que os atletas possam estar com os seus bebés e crianças pequenas, conectando-se e desfrutando de momentos preciosos juntos, na Vila dos Atletas, durante Paris 2024. O berçário proporcionará um espaço para brincar e criar laços e disponibilizará fraldas e toalhitas Pampers de mais alta qualidade a todos os bebés.

-- O Salão de Beleza e Cuidados Pessoais com a Pantene®, H&S®, Mielle®, Gillette® e Braun® irão oferecer tratamentos de beleza gratuitos, concebidos para todos os atletas, para que se sintam no seu melhor e se foquem no mais importante nos momentos decisivos.

-- As Lavandarias fornecidas pela Ariel®, onde os atletas vão experimentar uma excelente performance de limpeza, quando levarem as suas roupas e uniformes às lavandarias, para receberem serviços de lavagem de roupa com água fria, fornecidos por Ariel, o Produto Oficial de Lavandaria de Paris 2024.

-- A Clínica Dentária com a Oral-B® proporcionará aos atletas a confiança de sorrisos saudáveis, dando-lhes acesso a serviços dentários gerais e de emergência, com escovas de dentes Oral-B® de alto desempenho, pastas de dentes, bem como recomendações sobre cuidados orais.

-- Proteção durante a menstruação: A Always e a Tampax® vão disponibilizar produtos de proteção menstrual nas casas de banho da Vila dos Atletas.

-- O Kit de boas-vindas Campeões Todos os Dias da P&G: Cada atleta receberá um saco reutilizável com o tema de Paris, equipado com produtos da marca P&G, como Oral-B®, H&S®, Aussie®, Safeguard e Febreze®, para apoiar as suas necessidades de higiene e cuidado pessoal, durante Paris 2024.

"É incrível ver as marcas da P&G a reconhecerem o que é mais importante para os atletas e a apoiá-los durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, de forma significativa", disse Dame Laura Kenny, seis vezes campeã olímpica. "Para os atletas, que também estão a fazer malabarismos com o seu papel de pais, a ligação com os seus bebés, num espaço acessível como o Village Nursery de Pampers, será um recurso fantástico, proporcionando um apoio tão valioso aos atletas olímpicos e paralímpicos durante os Jogos."

A P&G e as marcas da P&G estão também a estabelecer parcerias com mais de 100 dos atletas com a melhor performance a nível mundial, apoiando de várias formas os seus esforços dentro e fora do campo, não só com recursos financeiros, como também com doações para as suas instituições de caridade preferidas, através do programa Atletas para o Bem. Em Portugal, a P&G está a trabalhar com a ginasta artística Filipa Martins, que através das marcas Tampax e Braun, partilha uma mensagem inspiradora de liberdade e empoderamento, para que todos possam ser "Campeões Todos os Dias". A lista completa de atletas da P&G representa 17 países e 37 desportos e inclui:

-- Clarisse Agbegnenou, Bicampeã de de ouro olímpica, em Judo, França, em parceria com Pampers, Ariel e Oral-B;

-- A Medalhista de ouro olímpico Niek Kimmann, em BMX, Países Baixos, em parceria com a Gillette;

-- Marie-Amélie Le Fur, Tricampeã de ouro nos Jogos Paraolímpicos,em atletismo, França, em parceria com a Always;

-- O Medalhista de ouro paraolímpica Alexis Hanquinquant, em triatlo paraolímpico, França, em parceria com a Braun, Gillette, Head & Shoulders e Oral-B;

-- A Medalha de ouro paraolímpica Anastasia Pagonis, em natação paraolímpica, EUA, em parceria com a Venus

-- A Duas vezes medalhista olímpica, Lydia Jacoby, em natação, EUA, em parceria com a Venus;

-- O Medalhista olímpica de ouro, Wang Shun, em natação, China, em parceria com a Safeguard.

Sobre o Programa para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos da P&G

A P&G tem sido um Parceiro Mundial do Comité Olímpico Internacional (COI) desde 2010. Em julho de 2020, a P&G anunciou a extensão da sua parceria mundial com os Jogos Olímpicos até aos Jogos de LA28, incluindo direitos globais com o Comité Paralímpico Internacional (IPC) e os Jogos Paralímpicos. Desde que se tornou um Parceiro Mundial dos Jogos Olímpicos, a Empresa e as suas marcas, incluindo Always®, Tide®, Ariel®, Gillette® e Head & Shoulders®, estabeleceram parcerias com mais de 500 atletas para destacar o seu compromisso diário de serem o melhor que podem ser, tal como as marcas da P&G se comprometem a proporcionar um desempenho superior, às pessoas que contam com as marcas no seu dia a dia.

Sobre a Procter & Gamble

A P&G serve os consumidores de todo o mundo com um dos mais fortes portefólios de marcas de confiança, qualidade e liderança, incluindo Always®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. A comunidade P&G inclui operações em aproximadamente 70 países em todo o mundo. Visite http://www.pg.com para obter as últimas notícias e informações sobre a P&G e suas marcas. Para outras notícias da P&G, visite-nos em https://news.pg.com/home/default.aspx.

*Em Portugal e Espanha a marca de Fraldas da P&G é a Dodot, noutros países é denominada de Pampers, a H&S de Head & Shoulders e a Evax de Always

** A Ariel e a Mielle não são comercializadas em Portugal

