Comunicado do Business Wire :NTT DATA

"Adoramos ser a equipe de especialistas a quem as equipes de especialistas recorrem e temos orgulho da nossa parceria com a Salesforce como empresa revendedora e parceira do AppExchange. Temos uma parceria de 360 graus que inclui entrada no mercado e, agora, um ambiente robusto de aplicativos internos", disse Aaron Millstone, diretor de Crescimento da NTT DATA na América do Norte."Clientes de todos os setores recorrem a nós para modernizar seus portfólios de aplicativos e a Salesforce selecionou a NTT DATA devido à nossa história de mais de 40 anos em serviços gerenciados, bem como ao nosso alcance mundial e experiência em serviços da Salesforce e MuleSoft."

Com a aquisição da Apisero em 2022, a NTT DATA expandiu globalmente seu ecossistema de talentos digitais da Salesforce e MuleSoft. Para mais informações sobre o gerenciamento de aplicativos e serviços digitais da NTT DATA, acesse: https://us.nttdata.com/en/services/application-management

[1] Gartner, Análise de participação de mercado: implementação de aplicativos e serviços gerenciados, nível mundial, 2022 (23 de junho de 2023). GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e é usada aqui com a devida permissão. Todos os direitos reservados. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a NTT DATA

A NTT DATA é uma empresa inovadora mundial confiável de serviços de negócios e tecnologia avaliada em mais de US$ 30 bilhões. Prestamos serviço a 75% da Fortune Global 100 e estamos comprometidas em ajudar os clientes a inovar, otimizar e transformar para obter sucesso a longo prazo. Investimos mais de US$ 3,6 bilhões todos os anos em P&D para ajudar as organizações e a sociedade a avançarem com confiança e sustentabilidade para o futuro digital. Como "Global Top Employer", temos especialistas em mais de 50 países e um robusto ecossistema de parcerias de empresas estabelecidas e startups. Nossos serviços incluem consultoria de negócios e tecnologia, dados e inteligência artificial, soluções industriais, bem como desenvolvimento, implementação e gerenciamento de aplicações, infraestrutura e conectividade. Somos também uma das principais fornecedoras de infraestrutura digital e de IA do mundo. A NTT DATA faz parte do Grupo NTT e possui sede em Tóquio (Japão). Acesse nttdata.com.

Sobre a Salesforce

Salesforce é o CRM de IA nº 1, capacitando as empresas a se conectarem com seus clientes de uma maneira totalmente nova por meio do poder de CRM + IA + Dados + Trust em uma plataforma unificada: Einstein 1. Para mais informações, acesse: www.salesforce.com (NYSE: CRM).