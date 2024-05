Comunicado do Business Wire :NetApp

A NetApp é líder em armazenamento de dados não estruturados há mais de três décadas, e grande parte dos dados empresariais não estruturados do mundo está armazenada no armazenamento da NetApp. Para desbloquear o valor total desses dados, é necessário ir muito além do treinamento de modelos básicos. Ao habilitar a inferência e o RAG, o NetApp AIPod com a confiabilidade, a qualidade e o desempenho do servidor, líder da Lenovo torna fácil, simples e rápido combinar o poder dos LLMs com informações precisas, atualizadas e pertinentes sobre o armazenamento da NetApp.

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), a empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje o NetApp AIPod com servidores Lenovo ThinkSystem para NVIDIA OVX, uma infraestrutura convergente otimizada para a era da IA generativa. A NetApp e a Lenovo têm uma forte parceria há mais de cinco anos e agora estão levando a parceria para o próximo nível com a introdução desta solução simples, econômica e poderosa para IA empresarial. A nova solução de infraestrutura convergente oferecerá suporte aos microsserviços de inferência NVIDIA NIM, à plataforma de software NVIDIA AI Enterprise para desenvolvimento e implantação de IA generativa e à geração aumentada por recuperação (RAG) para permitir que os clientes aproveitem seus dados privados e proprietários para IA sem treinamento de modelos em grande escala.

Sandeep Singh, vice-presidente sênior e gerente-geral de Armazenamento Corporativo da NetApp, afirmou: "O NetApp AIPod com servidores Lenovo ThinkSystem para NVIDIA OVX transforma a IA corporativa ao fornecer uma solução pré-integrada e de alto desempenho que acelera a implantação e escalabilidade das cargas de trabalho de IA generativa. Por meio de nossa colaboração com a NVIDIA e a Lenovo, a NetApp está capacitando organizações a aproveitar as capacidades da IA de forma mais eficiente, garantindo que elas possam se concentrar na criação de valor e na obtenção de insights de seus dados, sem a complexidade de construir e gerenciar a infraestrutura de IA do zero."

O NetApp AIPod combina os robustos sistemas de armazenamento da NetApp com o gerenciamento de dados em nuvem híbrida, incluindo os servidores ThinkSystem SR675 V3 de alto desempenho da Lenovo, as principais plataformas que suportam a arquitetura OVX certificada pela NVIDIA com GPUs NVIDIA L40S, como também a rede NVIDIA Spectrum-X, fornecendo uma solução de infraestrutura completa e perfeita para otimizar a adoção da IA. Usando essa solução, os clientes poderão realizar operações de RAG e inferência de IA para casos de uso como chatbots, gerenciamento de conhecimento e reconhecimento de objetos. A NetApp, em colaboração com a Lenovo e a NVIDIA, simplifica a implantação da IA ao se integrar perfeitamente aos ecossistemas, simplificando as operações, acelerando a implementação e protegendo a infraestrutura de IA, permitindo que as organizações desbloqueiem todo o potencial da IA.

"A Lenovo está expandindo nossa parceria com a NetApp e a NVIDIA para trazer o poder da IA para todos os negócios, como parte de nosso compromisso contínuo em possibilitar e simplificar a IA híbrida para nossos clientes em comum," disse Kirk Skaugen, presidente do Grupo de Soluções de Infraestrutura da Lenovo. "À medida que os clientes implantam a IA, eles exigem disponibilidade crítica para os negócios, facilidade de gerenciamento e eficiência de infraestrutura. O NetApp AIPod com servidores Lenovo ThinkSystem para NVIDIA OVX oferece soluções otimizadas e validadas para tornar a IA generativa mais acessível para empresas de todos os tamanhos."