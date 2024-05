Comunicado do Business Wire :Murata Manufacturing Co., Ltd.

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] L Cancel Transformer (Photo: Business Wire)

A Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) revela um avanço significativo no domínio de componentes eletrônicos ao lançar seu inovador L Cancel Transformer (LCT). Este notável produto é o primeiro de seu tipo e pode neutralizar a indutância em série equivalente (ESL) de um capacitor, otimizando sua capacidade de redução de ruídos. Ao usar a tecnologia multicamadas de cerâmica exclusiva da Murata, esta solução inovadora permite que os engenheiros reduzam o ruído do sistema e, ao mesmo tempo, diminuam os custos e a contagem de componentes.

Ao utilizar tecnologia multicamadas de cerâmica não magnética em sua construção, o LCT garante indutância negativa estável e baixa resistência DC (55 m? no máximo) mesmo em presença de variações de corrente, sendo adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo produtos de consumo, industriais e de saúde. A inovação do LCT da Murata é resultado de seu amplo conhecimento em cerâmica multicamadas, que redefine o design do circuito de redução de ruídos da fonte de alimentação, minimizando um desafio significativo e persistente de design eletrônico.

O LCT da Murata é um novo conceito revolucionário capaz de solucionar o antigo desafio de gerenciar o ruído da fonte de alimentação e a contagem de componentes do capacitor. O componente LCT da Murata foi concebido especificamente para minimizar o ruído na faixa de frequência de alguns MHz a 1 GHz. Ele consegue isto ao empregar indutância mútua negativa para reduzir o ESL de um capacitor redutor de ruídos e, assim, aumentar a eficácia de sua operação, com redução drástica do número de capacitores necessários.

À medida que aumenta a demanda por produtos eletrônicos miniaturizados e altamente funcionais, a questão de ruídos eletromagnéticos se torna cada vez mais proeminente em muitos setores. Como contramedida de ruídos, capacitores são utilizados com frequência entre a linha de alimentação e o aterramento, mas este método tem seus desafios. A eficácia da remoção de ruídos do capacitor é ideal quando a impedância do capacitor é mais baixa. Contudo, a impedância do capacitor pode aumentar devido a seu ESL, sobretudo em frequências além da frequência autorressonante, que prejudica a eficácia do cancelamento de ruídos. Para minimizar este impacto, é prática comum conectar diversos capacitores em paralelo para reduzir coletivamente a impedância, a custas da contagem e dos custos dos componentes da lista de materiais (BoM).

Cada LCT é adequado para temperaturas de até 125oC e como não há característica de superposição DC, pode ser utilizado com indutância negativa estável de até 3 A. O dispositivo de montagem em superfície (SMD) mede apenas 2,0 x 1,25 x 0,95 mm e está disponível em embalagem de fita e bobina.

"O novo LCT da Murata é uma verdadeira inovação que não apenas aprimora o que está disponível, mas redefine o que é visto como um componente padrão de supressão de ruído, ao redefinir radicalmente todo o conceito", disse Masamichi Ando, Vice-Presidente de Tecnologia Corporativa do Centro de Incubação de Empresas e Unidade de Desenvolvimento de Negócios na Murata. "Com este componente revolucionário, os engenheiros estarão aptos a reduzir a contagem de componentes, a complexidade do sistema e os custos, ajudando a miniaturizar ainda mais suas soluções e reduzir seu impacto no ambiente, com diminuição do consumo de materiais."

O LCT da Murata (código de produto: LXLC21HN0N9C0L) está entrando em produção com amostras disponíveis agora. Para mais informação, clique aqui.

