Comunicado do Business Wire :Mary Kay Inc.

Trees planted at Railroad Park directly impact Lewisville communities by providing important ecosystem benefits in the Trinity River watershed. (Photo: Mary Kay Inc.)

Mary Kay Inc., empresa internacional líder em sustentabilidade, está aprofundando suas raízes em Lewisville. No dia 10 de maio, a empresa assinou uma parceria com a Arbor Day Foundation e a Keep Lewisville Beautiful para organizar um evento de plantio de árvores em Railroad Park para comemorar a Mãe Natureza e o Dia das Mães.

Os voluntários da Mary Kay plantaram 60 árvores nativas ao longo das trilhas e cursos de água do Railroad Park, simbolizando o 60o aniversário de empresa para enriquecer a vida das mulheres e de suas famílias ao redor do mundo e proteger o planeta. O parque fica a quatro quilômetros do moderno Centro de Fabricação / P&D Richard R. Rogers (R3) da Mary Kay. As árvores plantadas neste local impactam diretamente as comunidades de Lewisville, ao dar a sombra necessária nos espaços comunitários, realçar a beleza das áreas recreativas e oferecer importantes benefícios ao ecossistema na bacia hidrográfica do rio Trinity.

"Através de parcerias com organizações como a Arbor Day Foundation, a Mary Kay está tendo um impacto ambiental positivo nos ecossistemas onde operamos ao redor do mundo", disse Ryan Rogers, Diretor Executivo da Mary Kay, Inc., e neto de Mary Kay Ash. "Mas a mudança começa em seu próprio quintal. Gostamos de 'embelezar' a comunidade plantando árvores que irão beneficiar as famílias locais nas próximas gerações."

Após o plantio, o Departamento de Parques de Lewisville está comprometido com a manutenção e conservação das árvores a longo prazo, com irrigação, poda e cuidados complementares.

"O plantio de árvores é um investimento no futuro de nossa comunidade", disse Amy Wells, Diretora Executiva da Keep Lewisville Beautiful. "Estas árvores irão ajudar a dar sombra às famílias que visitam Railroad Park, propiciar habitat à vida selvagem local e proporcionar uma infinidade de benefícios ecológicos a nosso meio ambiente local. A Keep Lewisville Beautiful está animada com a parceria com a Mary Kay e a Arbor Day Foundation para aumentar as copas das árvores de Lewisville e fazer uma diferença visível em nossa comunidade com os voluntários da Mary Kay. A doação deles à nossa comunidade e à KLB irá contribuir muito para manter a beleza de Lewisville."

A Keep Lewisville Beautiful é uma organização ambiental local sem fins lucrativos que faz parceria com organizações para plantar árvores e oferecer aos residentes oportunidades de cuidar das copas das árvores de Lewisville em terras públicas.

"A Arbor Day Foundation se dedica a ajudar nossos parceiros locais de plantio a liberar o poder transformador das árvores em suas comunidades", disse Dan Lambe, Diretor Executivo da Arbor Day Foundation. "As árvores limpam nosso ar, refrescam nossas cidades e melhoram a vida das pessoas ao seu redor. Estamos felizes em fazer parceria novamente com a Mary Kay e a Keep Lewisville Beautiful para maximizar o impacto da cobertura urbana e inspirar mais pessoas a se envolver com a natureza de um modo significativo."

A parceria da Mary Kay com a Arbor Day Foundation remonta a mais de 16 anos, e durante este período, a empresa ajudou a plantar 1,4 milhão de árvores ao redor do mundo. A Arbor Day Foundation é a maior associação sem fins lucrativos do mundo dedicada ao plantio de árvores.

-- A capacidade de produção do R3 é de até 1,1 milhão de produtos por dia. A instalação possui 20 linhas de embalagem de produtos, bem como 21 recipientes de processamento e tanques para mistura.

-- O R3 é uma instalação com certificação 'LEED Building Design and Construction Silver'.

Sobre a Mary Kay

Hoje. Agora. Sempre. Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou a marca de beleza de seus sonhos no Texas em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa internacional com milhões de membros independentes da força de vendas em mais de 35 países. Durante 60 anos, a oportunidade Mary Kay capacitou as mulheres a definirem seu próprio futuro por meio da educação, orientação, defesa de direitos e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e produzir cuidados da pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias de última geração. A Mary Kay acredita na preservação de nosso planeta para as gerações futuras, ao proteger as mulheres afetadas pelo câncer e pela violência doméstica e incentivar os jovens a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no Twitter.

Sobre a Arbor Day Foundation

Fundada em 1972, a Arbor Day Foundation é a maior organização sem fins lucrativos dedicada ao plantio de árvores. Junto com nossos parceiros, ajudamos a plantar mais de 500 milhões de árvores em bairros, comunidades, cidades e florestas ao redor do mundo. Nossa visão é levar a um mundo onde as árvores sejam utilizadas para solucionar questões críticas à sobrevivência. Por meio de nossos membros, parceiros e programas, a Arbor Day Foundation inspira pessoas ao redor do mundo a plantar, cultivar e celebrar árvores. Mais informação está disponível em arborday.org.

Sobre a Keep Lewisville Beautiful

A Keep Lewisville Beautiful (KLB) é uma afiliada premiada e sem fins lucrativos da Keep America Beautiful e Keep Texas Beautiful. A missão da KLB é "envolver os cidadãos de Lewisville mediante serviços e educação para melhorar o ambiente comunitário". Nossa visão é fazer parceria com a comunidade para promover a qualidade ambiental, tornando Lewisville o melhor lugar para viver, trabalhar e se divertir. Anualmente, os voluntários da KLB contribuem com mais de 10.000 horas de voluntariado para programas de redução de lixo, educação ambiental e embelezamento, além de remover mais de 25 toneladas de lixo de espaços verdes comunitários e cursos de água. Saiba mais em keeplewisvillebeautiful.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240514562226/pt/

Contato

Comunicações Corporativas da Mary Kay Inc. marykay.com/newsroom 972.687.5332 ou [email protected]

© 2024 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.