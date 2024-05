Comunicado do Business Wire :KRAFTON, Inc.

KRAFTON Inc. (CEO CH Kim, KRX: 259960) anunciou seus resultados preliminares do primeiro trimestre de 2024 em 8 de maio. A KRAFTON registrou suas vendas no primeiro trimestre de 2024 de 665,9 bilhões de wons sul-coreanos, com lucro operacional de 310,5 bilhões de wons sul-coreanos e lucro líquido de 348,6 bilhões de wons sul-coreanos, seguindo as Normas Internacionais de Relatório Financeiro da Coreia do Sul (K-IFRS). As vendas consolidadas aumentaram 24,6% no trimestre, estabelecendo um recorde de vendas trimestrais. O lucro operacional aumentou 89% em relação ao trimestre anterior. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As vendas por divisão de negócios são as seguintes: PC/console - 255,2 bilhões de wons sul-coreanos; Dispositivo móvel - 402,3 bilhões de wons sul-coreanos e outros - 8,4 bilhões de wons sul-coreanos. Por meio de vários serviços ao vivo usando a PI do PUBG: BATTLEGROUNDS, houve um grande crescimento em todas as áreas, incluindo vendas e tráfego. Para continuar com essa tendência, a KRAFTON se concentra em garantir um tráfego estável e melhorar os modelos de monetização, além de impulsionar ativamente o investimento e desenvolvimento de franquias de propriedade intelectual.

O PC/console do PUBG: BATTLEGROUNDS viu seus usuários ativos mensais (MAU) e vendas atingirem os números mais altos desde a transição F2P (free-to-play) em 2022, graças à popularidade da atualização do mapa Rondo lançada no quarto trimestre do ano passado e o visual de arma progressiva lançado no primeiro trimestre deste ano. O negócio de dispositivo móvel também apresentou um aumento constante no tráfego devido ao modo temático do sexto aniversário e ao conteúdo HomeGround. O BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA (BGMI) aumentou o interesse dos usuários com conteúdo adaptado aos festivais indianos locais e marketing conjunto com filmes de Bollywood, abrindo uma loja virtual UniPin para uma plataforma de pagamento de terceiros para melhorar a rentabilidade. Além do serviço estável da BGMI este ano, a KRAFTON planeja se concentrar em diversas experiências de publicação e investimentos centrados em jogos para ser a principal editora no mercado indiano. A KRAFTON também ampliou os investimentos em desenvolvedores para garantir futuros motores de crescimento. Alinhada com a estratégia "Scale-up the Creative" anunciada em 2023, a KRAFTON está adquirindo propriedades intelectuais internacionais promissoras por meio de investimentos de capital em desenvolvedores e publicações terceirizadas. No ano passado houve um total de 10 investimentos e o ritmo deste ano já acelerou com nove investimentos realizados no primeiro semestre de 2024.

Além disso, a empresa conduziu um teste beta de seu principal título de 2024: Dark and Darker Mobile. O primeiro teste beta foi realizado exclusivamente na Coreia do Sul durante cinco dias em abril, atraindo mais de 50 mil participantes. A KRAFTON planeja melhorar a qualidade do jogo por meio do feedback dos usuários obtido durante o período de teste beta, enquanto se concentra no lançamento mundial por meio da expansão de marketing em fases no segundo semestre deste ano. -0- *T Ganhos (1T 24) Ganhos (4T 23) % de variação (trimestral) Ganhos (1T 23) % de variação (anual) Vendas 6.659 5.346 24,6 5.387 23,6 Lucro operacional 3.105 1.643 89,0 2.830 9,7 Lucro líquido 3.486 (132) - 2.672 30,5 Tabela: Ganhos (preliminares) do 1T de 2024 da KRAFTON em base consolidada (unidade: 100 milhões de wons sul-coreanos) *T O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240514325569/pt/