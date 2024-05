Comunicado do Business Wire :Evertas

A Evertas, primeira seguradora de criptomoedas do mundo, agora oferece cobertura mundial de até US$ 360 milhões por local para equipamentos de mineração. Essas apólices, as maiores do mundo e uma ordem de magnitude superior a quaisquer apólices semelhantes, estão disponíveis em termos de 12 ou 18 meses. "Trata-se de um aumento drástico em relação aos nossos limites de cobertura de 2023", disse Thomas Shewchuck, chefe de Subscrição da Evertas. "Nossa capacidade cresceu de um limite de US$ 200 milhões para US$ 360 milhões. Queremos que as pessoas saibam que temos uma cobertura substancialmente maior disponível para seus equipamentos e operações de mineração, em quase qualquer lugar do mundo." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os mineradores usam a cobertura expandida de seguro de equipamentos de mineração da Evertas para proteger suas ASICs e GPUs contra riscos operacionais, como incêndio, roubo, vandalismo, tornados e furacões, ou danos devido a cortes de energia.

O CEO da empresa, J. Gdanski, acrescentou: "A Evertas sabe que a indústria de mineração é a espinha dorsal das criptomoedas e acreditamos que isso demonstra nosso compromisso com o setor". A apólice de 18 meses é uma demonstração da experiência em subscrição da Evertas. "Embora a maioria das apólices de mineração sejam limitadas a 12 meses, os subscritores criptonativos da Evertas fornecem a confiança necessária para prolongar o período da apólice", explicou Keith Burkhardt, chefe de Seguros da Evertas. Esse prazo estendido da apólice dá aos mineradores segurança operacional extra e demonstra o compromisso contínuo da Evertas. Saiba mais sobre as ofertas de seguros da Evertas aqui: https://evertas.com.

Sobre a Evertas Evertas Inc. é uma seguradora com sede na Flórida (EUA), focada em cobrir todo o espectro de riscos para detentores institucionais de criptoativos e tecnologia blockchain, incluindo bolsas, custodiantes, instituições financeiras tradicionais, fundos, escritórios familiares, corporações, mineradores e pessoas com patrimônio líquido altíssimo, além de operadores de dados de inteligência artificial. Licenciada para operar como seguradora Classe 3A pela Autoridade Monetária das Bermudas, a Evertas foi fundada em 2017 por J. Gdanski (CEO) e Raymond Zenkich (presidente).