Comunicado do Business Wire :EIG

O Sr. Lumens atuou recentemente como Diretor Financeiro do Grupo na Neptune Energy, onde desempenhou um papel importante em desenvolver e implementar estratégias financeiras e de TI da empresa, e obter seu sucesso operacional. Antes de sua passagem pela Neptune Energy, ocupou a função de Diretor Financeiro do Grupo na Louis Dreyfus. Anteriormente, o Sr. Lumens passou mais de 24 anos na Shell, onde ocupou várias funções seniores, incluindo Diretor Financeiro da Shell Trading, Auditor Interno Chefe e Chefe de Relatórios e Planejamento Externos do Grupo.

O Sr. Lumens possui bacharelado e MBA pela Universidade de Maastricht, bem como mestrado em Finanças pela London Business School. Ele é Auditor Interno Certificado e ex-aluno do Programa de Liderança Executiva do IMD. O Sr. Lumens é fluente em inglês, holandês, francês, alemão e italiano.

Sobre a EIGA EIG é líder em investimentos institucionais nos setores internacionais de energia e infraestrutura, com US$ 24,7 bilhões sob gestão em 31 de março de 2024. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura referente à energia em uma base mundial. Durante seus 42 anos de história, a EIG destinou mais de US$ 47,9 bilhões ao setor de energia mediante 410 projetos ou empresas em 42 países nos seis continentes. Os clientes da EIG incluem muitos dos principais planos de pensões, companhias de seguros, doações, fundações e fundos soberanos nos EUA, Ásia e Europa. A EIG tem sede em Washington, D.C., com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul.

Sobre a MidOcean EnergyA MidOcean Energy, uma empresa de GNL formada e administrada pela EIG, procura criar um portfólio global de GNL diversificado, resiliente e competitivo em termos de custos e carbono. Isso reflete a crença da EIG no GNL como um facilitador essencial da transição energética e a importância cada vez maior do GNL como um recurso energético geopoliticamente estratégico. A MidOcean Energy é comandada por De la Rey Venter, um veterano de 26 anos na indústria que ocupou vários cargos executivos seniores, incluindo chefe global de GNL da Shell Plc.

Para mais informações, acesse o site da EIG em www.eigpartners.com e/ou o site da MidOcean Energy em www.midoceanenergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.