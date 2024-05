Comunicado do Business Wire :Alvaria

A Alvaria® tem o prazer de anunciar a expansão da nossa parceria com a Avaya, provedora líder em soluções de experiência ao cliente empresarial, para incluir a plataforma Alvaria CX? na nossa entrega conjunta de soluções de alto desempenho de escala empresarial para engajamento ativo do cliente em conformidade com omnicanal.

A Alvaria CX estará disponível na loja Avaya One Source até o final de maio. A Alvaria demonstrará os recursos da campanha ativa omnicanal de alto desempenho da Alvaria CX aos clientes e parceiros da Avaya no Avaya ENGAGE em Denver, Colorado, de 13 a 15 de maio. A Alvaria CX expande os recursos da Alvaria disponíveis com a Avaya de forma a fornecer opções de conformidade adicionais e soluções de implementação no ambiente de escolha do cliente: no local, nuvem privada, nuvem pública, nuvem privada virtual (VPC, virtual private cloud), híbrido.

Segundo Omar Javaid, vice-presidente sênior e diretor de produtos da Avaya: "A combinação da campanha ativa da Avaria e as ferramentas de gestão de conformidade com agentes de call centers habilitados com a Avaya Experience Platform? ajuda a atender as necessidades dos clientes empresariais da Avaya que têm sofisticadas estratégias de engajamento ativo e os parceiros que as suportam".