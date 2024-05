Brasileiro que salvou criança de ataque em Dublin será candidato

Ex-entregador, Caio Benicio atingiu com golpes de capacete um homem que esfaqueava crianças. Agora, ele concorrerá ao cargo de vereador na capital irlandesa

Desde aquela tarde de 23 de novembro, a vida de Caio Benicio, de 43 anos, mudou drasticamente. O ex-entregador conduzia sua moto pelo centro da cidade a trabalho quando se deparou com uma confusão que pensou tratar-se de uma briga. Mas logo percebeu que um homem estava esfaqueando crianças. Benicio desceu da moto e, com golpes de capacete, atingiu o agressor , que caiu na calçada. Antes, três crianças e uma mulher haviam sido esfaqueadas.

Um brasileiro que impediu que um ataque a faca em Dublin, na Irlanda, fizesse ainda mais vítimas vai concorrer a uma vaga no Conselho Municipal da capital irlandesa nas eleições de 7 de junho. O cargo equivale ao de vereador no Brasil.

Em dezembro, depois da fama repentina, Benicio viajou a Niterói, no Rio de Janeiro, para se reunir com a esposa e os filhos. Lá, diz, refletiu sobre a vida. Inicialmente, o plano dele era permanecer na Irlanda até juntar dinheiro para abrir um negócio no Brasil, onde era dono de um restaurante que pegou fogo.

"Eu poderia estar na praia do Rio", disse Benicio ao jornal britânico The Guardian. "Mas qual seria o significado? Seria egoísta se eu pegasse todo o dinheiro e voltasse para o Brasil", conta.

Duas faces de uma mesma moeda

A história do ato heroico de Benicio também se tornou o exemplo de duas faces da imigração no país: enquanto o agressor, um homem de ascendência argelina, esfaqueava crianças na via pública, um outro imigrante, brasileiro, impedia que a tragédia fosse ainda maior.