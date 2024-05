Blinken: EUA apoiará Ucrânia até que segurança 'esteja garantida'

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, prometeu nesta terça-feira (14), em Kiev, que os Estados Unidos vão apoiar a Ucrânia até que "esteja garantida" a sua segurança perante a Rússia, enquanto Moscou reivindicou novos avanços em sua ofensiva no nordeste do país vizinho.

"Uma parte já chegou. E chegará mais" e "isso vai fazer uma verdadeira diferença contra a agressão russa no campo de batalha", assegurou Blinken.

A Ucrânia decretou cortes de energia em todas as regiões, devido aos danos causados pelos bombardeios russos, que impedem que o sistema suporte a queda das temperaturas, informou nesta terça-feira a operadora estatal Ukrenergo.

"Das 21h às 24h, a Ukrenergo foi forçada a impor apagões de emergência controlados em todas as regiões da Ucrânia. O motivo é a escassez de eletricidade no sistema devido aos bombardeios russos e o aumento do consumo devido ao frio", publicou a operadora no aplicativo Telegram.