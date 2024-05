Sistema de saúde de Gaza está a pouca horas do colapso por falta de combustível, afirma Hamas

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo movimento palestino Hamas, alertou nesta segunda-feira que o sistema de saúde no território palestino, em guerra há sete meses, está "a poucas horas do colapso" devido à falta de combustível.

"Estamos a poucas horas de um colapso do sistema de saúde na Faixa de Gaza devido à falta do combustível necessário para operar os geradores nos hospitais, as ambulâncias e os meios de transporte dos funcionários", afirmou o ministério do território palestino, que não tem energia elétrica desde o início do conflito, em 7 de outubro, e onde a ajuda humanitária chega em pequenas quantidades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur-ayv/crb/bfi/zm/fp