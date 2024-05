Rússia prossegue com ofensiva no nordeste da Ucrânia, mas Kiev garante que resiste

Os combates prosseguiram nesta segunda-feira (13) na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, onde o Exército russo lançou uma ofensiva e ocupou dezenas de quilômetros quadrados, mas Kiev afirma que está resistindo e que reforçou a área.

As tropas russas cruzaram a fronteira na sexta-feira numa ofensiva contra Lipsi e Vovchansk, duas cidades localizadas respectivamente a cerca de 20 e 50 quilómetros a nordeste de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia.

As autoridades de Kiev vinham alertando há semanas que Moscou poderia tentar atacar as regiões de fronteira do nordeste, enquanto a Ucrânia continua à espera da ajuda ocidental e sofre com a escassez de soldados. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse num discurso à tarde que as suas tropas estavam lançando "contra-ataques" e que a área havia sido reforçada.