Rússia anuncia que destruiu 31 drones ucranianos

A defesa antiaérea da Rússia neutralizou 31 drones ucranianos em várias regiões do país e na Crimeia, anunciou o Ministério da Defesa do país em um comunicado.

"Durante a noite, novas tentativas do regime de Kiev de executar ataques terroristas com drones aéreos no território da Federação da Rússia foram impedidos", afirma o comunicado divulgado no Telegram.

Doze drones foram destruídos na região de Belgorod, fronteiriça com a Ucrânia, segundo a nota.