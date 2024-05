Região da Caxemira vota nas eleições indianas em possível desafio a Modi

Modi é muito popular em grande parte da Índia e os analistas preveem que seu partido nacionalista hindu, o Bharatiya Janata Party (BJP), vença as eleições, que devem ter os resultados divulgados em 4 de junho.

Quase um bilhão de indianos estão registrados para votar e escolher um novo governo, no maior processo democrático do mundo.

A quarta fase das eleições gerais indianas, que prosseguirão até 1º de junho, acontece nesta segunda-feira (13), em particular na Caxemira administrada pela Índia, onde os eleitores podem votar para rejeitar o regime autoritário do primeiro-ministro Narendra Modi neste território de maioria muçulmana.

"O que falamos aos eleitores é que devem fazer com que sua voz seja ouvida", disse à AFP Omar Abdullah, ex-ministro-chefe do território, cujo partido, a Conferência Nacional, faz campanha para restaurar o status semiautônomo.

Mas a sua decisão repentina, em 2019, de revogar o status semiautônomo da Caxemira e colocar o território sob o domínio direto de Nova Délhi, com a imposição de medidas de segurança drásticas, causou um profundo ressentimento entre muitos moradores da região, que votarão pela primeira vez desde então.

E, pela primeira vez desde 1996, o BJP não apresenta nenhum candidato para as três vagas correspondentes ao Vale da Caxemira, ao mesmo tempo que pede aos eleitores que apoiem partidos novos ou pequenos que seguem a sua linha política na região.

Os confrontos entre as forças de segurança e os grupos rebeldes ficaram mais intensos desde 19 de abril, data do início das eleições gerais, divididas em sete fases e que prosseguem até 1º de junho.

Durante a campanha eleitoral, Modi e seus ministros celebraram o fim do status especial da Caxemira, alegando que a revogação permitiu a "paz e o desenvolvimento".

Porém, desde a revogação do status semiautônomo pelo governo Modi em 2019, a insurgência foi esmagada.

Grupos separatistas na Caxemira controlada pela Índia desde 1989 buscam a independência ou a fusão com o Paquistão.

"O BJP não apresenta nenhum candidato por uma razão muito simples: o partido perderia, apenas isso", acrescentou.

A população da região tem a oportunidade de expressar, por meio do voto, suas frustrações relacionadas com a forte presença militar indiana, com mais de meio milhão de soldados.

A Caxemira está dividida entre Índia e Paquistão, que, desde a sua independência em 1947, reivindica a soberania sobre todo o território do Himalaia.