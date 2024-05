Petrobras anuncia queda de 37,9% no lucro líquido no 1T

A Petrobras anunciou na noite desta segunda-feira (13) um lucro líquido de 23,7 bilhões de reais no primeiro trimestre, uma queda de 37,9% em relação ao mesmo período de 2023.

Entre janeiro e março do ano passado, o resultado havia sido de R$ 38,156 bilhões, informou a petrolífera estatal.

A queda nos primeiros meses deste ano ocorreu apesar do preço do petróleo ter sido 2,4% maior, a US$ 83,24, na comparação anual.