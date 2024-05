Novas cheias nos rios e lagos provocados pelo forte temporal do fim de semana mantêm a pressão, nesta segunda-feira, para que a população do Rio Grande do Sul se mantenha resguardada, em um "drama sem fim", segundo as autoridades.

FAIXA DE GAZA, Territórios Palestinos:

A vida dos habitantes de Gaza reduzida a um macabro "jogo de gato e rato"

Uma vida reduzida a um macabro "jogo de gato e rato" para escapar das balas e obuses, é como Mahmud al Barsh descreve seu cotidiano nos últimos sete meses.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KHARKIV:

Rússia prossegue com a ofensiva na região ucraniana de Kharkiv

Os combates prosseguem nesta segunda-feira (13) na região de Kharkiv, nordeste da Ucrânia, onde mais de 30 localidades estão sob ataque russo, segundo as autoridades, e quase 6.000 habitantes deixaram a área devido à ofensiva de Moscou.

PARIS:

Putin prepara Defesa para longo conflito na Ucrânia, segundo analistas

A nomeação do economista Andrei Belousov como novo ministro da Defesa da Rússia é sinal de que o presidente Vladimir Putin se prepara para um longo conflito na Ucrânia e aposta na economia de guerra para vencer, estimam analistas.

=== EUA JUSTIÇA TRUMP ===

NOVA YORK:

Ex-advogado de Trump reconhece que mentiu pelo magnata

Michael Cohen, outrora fiel colaborador e homem de confiança de Donald Trump, reconheceu ter mentido em favor do ex-chefe e de ter usado de intimidação, ao testemunhar nesta segunda-feira (13), no julgamento em Nova York, contra o magnata.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Começa o julgamento do poderoso senador de origem cubana Bob Menéndez

O poderoso senador democrata de origem cubana Robert Menéndez é julgado a partir desta segunda-feira (13) por suspeitas de participação em uma rede de corrupção a favor dos governos do Egito e do Catar.

WASHINGTON:

O deslumbrante fenômeno das auroras chega ao fim

As espetaculares auroras vistas no céu em muitas partes do mundo no final de semana estão se dispersando, disseram cientistas nesta segunda-feira(13), enquanto a enorme tempestade solar que a causou se afasta da Terra.

WASHINGTON:

A pílula anticoncepcional na mira dos 'influencers' nos EUA

Suelen fala sobre yoga e alimentação saudável. Mas alguns 'influencers' focados em bem-estar militam contra as pílulas anticoncepcionais, às quais, sem provas, atribuem uma série de doenças, advertem especialistas nos Estados Unidos.

Por Natalie Wade e Anuj Chopra

PARQUE NACIONAL GLACIER:

A crise de identidade dos grandes parques nacionais dos EUA

O Parque Nacional Glacier em breve ficará sem as geleiras que lhe deram nome. Enquanto isso, as árvores gigantes do Parque Nacional das Sequoias são consumidas pelas chamas e até mesmo os cactus do Parque Nacional Saguaro sofrem com a seca.

PARQUE NACIONAL SAGUARO:

Parques nacionais dos EUA tentam reparar feridas dos nativos americanos

Quando Raeshaun Ramon vestiu pela primeira vez o uniforme verde e cinza dos "rangers" americanos, os guardiões dos parques nacionais, ele estava "indeciso".

-- EUROPA

VILNIUS:

Presidente da Lituânia e primeira-ministra disputarão segundo turno

O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, e sua primeira-ministra, Ingrida Simonyte, disputarão o segundo turno das eleições presidenciais em 26 de maio, após a celebração do primeiro turno no domingo (12) em um cenário de "ameaça russa".

BARCELONA:

Após triunfo dos socialistas, Puigdemont avalia opções para governar na Catalunha

O triunfo dos socialistas nas eleições regionais catalãs não abriu caminho à governabilidade nesta região espanhola, palco de uma tentativa de secessão em 2017, onde Carles Puigdemont não desiste de tentar formar um improvável governo minoritário pró-independência.

-- ÁSIA

TANAH DATAR:

Inundações deixam mais de 40 mortos na Indonésia

Ao menos 44 pessoas morreram no fim de semana na região oeste da Indonésia, vítimas das inundações e do fluxo de lava fria de um vulcão, anunciou a agência local de gestão de desastres nesta segunda-feira.

SRINAGAR:

Região da Caxemira vota nas eleições indianas em possível desafio a Modi

A quarta fase das eleições gerais indianas, que prosseguirão até 1º de junho, acontece nesta segunda-feira (13), em particular na Caxemira administrada pela Índia, onde os eleitores podem votar para rejeitar o regime autoritário do primeiro-ministro Narendra Modi neste território de maioria muçulmana.

LONDRES:

AI denuncia que China controla seus estudantes no exterior

O governo da China tenta controlar os estudantes do país no exterior devido ao seu ativismo político, afirmou nesta segunda-feira a ONG Anistia Internacional (AI), que denunciou o assédio sofrido pelas famílias dos universitários.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

GENEBRA:

ONU inicia negociações sobre recursos genéticos e propriedade intelectual

A ONU começou nesta segunda-feira(13) em Genebra as negociações que buscam alcançar um tratado para lutar contra a biopirataria, a exploração de recursos genéticos que afetam não só a natureza, mas também o conhecimento tradicional dos povos indígenas, após mais de duas décadas de negociações.

BLESDIJKE:

O holandês que construiu um castelo em seu jardim

Na cidade de Blesdijke, um castelo de cinco andares se destaca no meio das planices dos Países Baixos. Apesar de seu aspecto medieval, a imponente fortaleza foi construída por um morador da localidade, senhor 'Gregorious', há mais de três décadas e com uma imensa dose de fantasia.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

FMI abre caminho para desembolsar quase US$ 800 milhões para Argentina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou nesta segunda-feira (13) que chegou a um acordo com a Argentina sobre a oitava revisão do pacote de ajuda que abre caminho para o desembolso de quase US$ 800 milhões (R$ 4,2 bilhões), dias após a segunda greve geral no país.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

MUNIQUE:

Alemanha se prepara para receber Eurocopa em meio a complexo cenário geopolítico

Milhões de espectadores para o primeiro grande evento esportivo desde a pandemia de covid-19: a Alemanha se prepara para receber, em um mês, as seleções do continente em uma Eurocopa sob a ameaça de atentados.

NEUSS:

Segurança é a principal preocupação da organização da Eurocopa

Atentados, extremistas, ataques cibernéticos: a Alemanha se prepara para enfrentar todas as ameaças, a um mês da Eurocopa-2024, que acontecerá com os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia como plano de fundo.

-- TÊNIS

Acompanhamento do Masters 1000 de Roma

