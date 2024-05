ONU alerta para pequenos avanços no combate ao tráfico de espécies selvagens

O relatório pede aos países que "apliquem de forma mais eficaz a legislação, especialmente as leis anticorrupção", para combater "os poderosos grupos criminosos organizados" por trás do tráfico.

Os esforços para acabar com o tráfico de espécies selvagens protegidas são "insuficientes", de acordo com um relatório da ONU publicado nesta segunda-feira (13), que destaca, no entanto, um declínio na caça ilegal de espécies "emblemáticas" como elefantes e rinocerontes.

A proporção de apreensões relacionadas com o tráfico ilegal no comércio mundial de espécies selvagens aumentou desde 2017, "atingindo os níveis mais altos durante a pandemia de covid-19 em 2020 e 2021", escreve a organização neste documento de cerca de 170 páginas.

As espécies da fauna e flora afetadas pelo tráfico ilegal representariam "de 1,4% a 1,9% do total" do comércio mundial nesse período, "em comparação com entre 0,5% e 1,1% nos quatro anos anteriores".

"Não há redução, o que significa que não estamos no caminho certo" para erradicar o tráfico, disse à AFP o pesquisador Steven Broad, que participou do estudo.